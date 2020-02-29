Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Бренд Vivo представил революционно новый смартфон Vivo APEX 2020 в Пекине (Китай) 28 февраля.

Уже третий год подряд компания представляет смартфоны линейки APEX, в которых реализуются наиболее революционные разработки, а сами смартфоны являются концептуальными прототипами будущих флагманских смартфонов компании. В этом году нас удивили экраном с загнутыми на боковые грани краями и оптическим непрерывным зумом основной камеры, а также некоторыми другими технологиями и дизайнерскими изысками, о которых и пойдёт речь в данном материале.

реклама

Full View - дисплей новинки диагональю около 6,5 дюймов имеет загнутые под углом 120 градусов на боковые поверхности смартфона края. При этом боковые кнопки были заменены на экранные, расположенные на этих скосах. Инженеры компании считают данное решение очень удобным и практичным, но с этим можно поспорить.

Зайдя ещё дальше, чем Apple со своими iPhone, компания Vivo и вовсе решила отказаться и от любых физических кнопок, и от разъемов на корпусе APEX 2020. Даже зарядка производится исключительно по беспроводной технологии Super FlashCharge при мощности 60 Ватт. При этом, аккумулятор смартфона емкостью 2000 мАч (что весьма немного) полностью заряжается всего за 20 минут. К слову, об энергопотреблении и прочем говорить пока сложно, ведь представленный смартфон является не конечным пользовательским продуктом, а инженерным прототипом, который послужит основой для будущих новинок компании. Пока даже не известно на каком SoC он основан и сколько у него оперативной памяти.

реклама

Диаграмма уровня накопления заряда по времени показывает, что процесс идет очень равномерно, ощутимо замедляясь лишь по достижении 90% от ёмкости аккумулятора

реклама

Такой дизайн, полностью лишенный разъемов и физических кнопок, а также видимых рамок по краям дисплея, компания назвала «Super Unibody». Мало того, частью концепции стала спрятанная непосредственно под экран «невидимая» фронтальная камера на 16 Мп. Да, именно находящаяся за экраном, а не врезанная в него, как, например, у недавно представленного флагмана Honor View 30 Pro . Технически данное решение, названное «In-Display Camera», стало возможным благодаря увеличению степени прозрачности матрицы дисплея в 6 раз в том месте, за которым расположен объектив камеры. Отмечается, что заодно удалось снизить уровень бликов и других оптических искажений.

Основная камера на 48 Мп имеет систему 5-7,5 кратного оптического увеличения и балансной стабилизации изображения. Оптика объектива состоит из четырех групп линз, в каждой из которых есть два подвижных и два неподвижных элемента, при этом толщина всего модуля камеры составляет 6,2 мм. Отмечается, что балансная стабилизация позволяет не только компенсировать дрожание рук при съемке, но и, за счет этого, существенно улучшить качество ночных снимков, а также позволит без проблем увеличивать время экспозиции снимка в ручном режиме настроек.



реклама

Помимо этого, в Vivo APEX 2020 реализованы некоторые фирменные технологии, например, Screen_Sound_Casting, позволяющая использовать поверхность дисплея в качестве динамика, Instant_Photobomb_Removal, удаляющая «всё лишнее» с фотографий и автофокусировка по голосу Voice_Tracking_Auto-Focus.

Ещё раз отмечу, что ожидать появления в свободной продаже Vivo APEX 2020, скорее всего, не приходится, так как он является тестовой платформой для отработки новых технологий компании, которые будут применены в будущих серийных моделях смартфонов, преимущественно относящихся к флагманскому сегменту.



