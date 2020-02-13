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Не так давно компания ASUS представила игровую гарнитуру ROG Theta 7.1, оснащенную системой интеллектуального шумоподавления, ЦАП формата 7.1, четырьмя усилителями ESS и коннектором USB Type-C . За звук формата 7.1 отвечают восемь встроенных динамиков ASUS Essence. При создании системы активного шумоподавления использовался обучаемый ИИ, чей алгоритм провел анализ около 50 млн. различных звукозаписей, благодаря чему удалось убрать посторонние звуки при общении по голосовому чату, включая звуки нажатия на кнопки клавиатуры с мышью и голоса других людей неподалеку. Микрофон выполнен съёмным, а светодиод на нем дает понять, выключен он или включен. ASUS позиционирует ROG Theta 7.1 как гарнитуру самого топового сегмента, а в 2019 году она даже удостоилась премии iF Design за дизайн. Благодаря форме дужки и чашек, а также материалам накладок удалось улучшить акустические свойства и уменьшить нагрев наушников во время длительной игры. При проектировании амбушюр было учтено то, чтобы они были комфортны геймерам в очках. Чашки и оголовье наушников изготовлены из алюминиевого сплава. Кнопки управления звуком размещены на одной из чашек.

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В каждой чашке размещены по четыре динамика ASUS Essence, выполняющих роль «виртуальных сабвуферов». В целом, такая система позволила сделать максимально точным ориентирование на слух в играх, например, обнаружение приближающегося противника по звуку шагов в Battlefield V. В гарнитуре установлен не один, а сразу четыре усилителя ESS 9601, а также ЦАП ROG 7.1 и аудиокодек Supreme FX S122. Соотношение сигнал/шум составляет 118 дБ, что на данный момент является рекордным показателем среди других игровых гарнитур стандарта 7.1.

Гарнитура ROG Theta 7.1 оснащена штекером USB типа C и совместима со многими устройствами, включая персональные компьютеры на Windows и Mac OS, PlayStation 4, Nintendo Switch и некоторые смартфоны.

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