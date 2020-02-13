Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS ROG Theta 7.1 - была представлена топовая игровая гарнитура формата 7.1

для раздела Блоги
+
Знаменитая 2060 EVGA KO на базе GPU RTX 2080 в продаже
Распродажа i9 9900K - кардинально дешевле чем везде
Gigabyte RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

Не так давно компания ASUS представила игровую гарнитуру ROG Theta 7.1, оснащенную системой интеллектуального шумоподавления, ЦАП формата 7.1, четырьмя усилителями ESS и коннектором USB Type-C . За звук формата 7.1 отвечают восемь встроенных динамиков ASUS Essence. При создании системы активного шумоподавления использовался обучаемый ИИ, чей алгоритм провел анализ около 50 млн. различных звукозаписей, благодаря чему удалось убрать посторонние звуки при общении по голосовому чату, включая звуки нажатия на кнопки клавиатуры с мышью и голоса других людей неподалеку. Микрофон выполнен съёмным, а светодиод на нем дает понять, выключен он или включен. ASUS позиционирует ROG Theta 7.1 как гарнитуру самого топового сегмента, а в 2019 году она даже удостоилась премии iF Design за дизайн. Благодаря форме дужки и чашек, а также материалам накладок удалось улучшить акустические свойства и уменьшить нагрев наушников во время длительной игры. При проектировании амбушюр было учтено то, чтобы они были комфортны геймерам в очках. Чашки и оголовье наушников изготовлены из алюминиевого сплава. Кнопки управления звуком размещены на одной из чашек.

реклама

В каждой чашке размещены по четыре динамика ASUS Essence, выполняющих роль «виртуальных сабвуферов». В целом, такая система позволила сделать максимально точным ориентирование на слух в играх, например, обнаружение приближающегося противника по звуку шагов в Battlefield V. В гарнитуре установлен не один, а сразу четыре усилителя ESS 9601, а также ЦАП ROG 7.1 и аудиокодек Supreme FX S122. Соотношение сигнал/шум составляет 118 дБ, что на данный момент является рекордным показателем среди других игровых гарнитур стандарта 7.1.

Гарнитура ROG Theta 7.1 оснащена штекером USB типа C и совместима со многими устройствами, включая персональные компьютеры на Windows и Mac OS, PlayStation 4, Nintendo Switch и некоторые смартфоны.

реклама

 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

asus rog playstation 4 киберспорт гарнитура nintendo switch периферия rog theta 7.1
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
164
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
36
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Core Plus
22
Деньги вперед: главные игры февраля 2020 года
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
30

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 30
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 164
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 47
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
354
Изгнание Radeon VII из презентации AMD для инвесторов не состоялось
32
Неизвестный 12-ядерный процессор Intel демонстрирует почти 2-кратный прирост производительности по сравнению с текущим поколением
45
Бюджетные видеокарты NVIDIA получат устаревший 16-нм техпроцесс и низкую производительность
34
Выбираем лучшую видеокарту среднего сегмента для геймеров – Radeon RX 5600 XT против GeForce RTX 2060 Super – по версии techspot
32
Honor 20 LITE - "российская" версия прошлогоднего флагманского смартфона с непростой судьбой
12
Покупка видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 в 2020 году не имеет смысла – большое тестирование от hardwaretimes
19
Возвращаем работоспособность Windows 7 после блокировки Microsoft своими руками – руководство от Softpedia
29
ТОП 7 лучших геймерских мониторов 2020 года по версии pcgamesn
12
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
80
Samsung Galaxy S20 Ultra представлен официально: 108-Мп камера, 120-Гц экран, 16 ГБ ОЗУ, поддержка записи 8K-видео и цена от 1350 евро
42
Объявлены российские цены на Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra
9
В Сети появились характеристики OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro: Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ и Android 10
11
Процессоры Ice Lake-X могут оказаться существенно быстрее Cascade Lake-X
44
Intel Core i7-10700K будет работать на частоте от 3,8 ГГц до 5,3 ГГц
38
В линейке процессоров AMD этого года нашлось место для Excavator
21
Трейлер к выходу дополнения «История Сэма» для Metro Exodus
25
Windows 10X будет обновляться чуть больше минуты
10
Xiaomi выпустила Android 10 для двух самых популярных флагманов 2019 года
2
Activision Blizzard удалила свои игры из «облачного» сервиса GeForce NOW
9

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
32
Data Science: что это такое и как стать специалистом за 1 год
33
Компьютер для премьер-министра стоимостью в его зарплату
38
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
122
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
12
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
12

Сейчас обсуждают

Михаил Ааа
03:50
Дооо, толи дело гарантия в России, вежливые гарантийщики не станут смотреть на тебя как на врага народа, обязательно выдадут подменную материнку/видюху и будут чинить всего пару дней, вместо максималь...
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
stockclock
03:50
Сегодня смотрел документалку https://www.youtube.com/watch?v=n6rgozEWL1U о том откуда пошла наша власть. Большинство тех кто у власти это КГБшники или те кто на них работал и все стали в 90-е бандюкам...
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Губайдуллин Фармасьютикалс
03:47
Впечатляющий долбоёб.
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
Пономарев Александр
03:38
уебан обоссаный на авторе
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
Мсье Кошмяк
03:35
обработка порно видео, декодирование
8-ядерный процессор Intel Core i7-10700K с частотой 5.3 ГГц не оставит шансов производительному AMD Ryzen 7 3800Х
VRoman
03:33
20 лет по сей день. И в Тайланде жил с пол года. Россию даже навещать не собираюсь, хватает того что наслышался от тех кто ездил.
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
VRoman
03:30
Так это ж блоги, записки для самого себя ну и другим почитать от скуки. Хорошее в блогах - редкость.
Топ трендовая игровая сборка 2020 на Computeruniverse, фен-шуй и победа над пошлинами
Губайдуллин Фармасьютикалс
03:28
что это за хлам невнятный?
Система на Ryzen Threadripper 3970X – уменьшаем шум, подбираем положение вентиляторов на Thermalright Silver Arrow TR4. Несостоятельность компании Noctua
stockclock
03:27
Уже давно принят закон чтобы ВПН выполняли требования ФСБ, если ВПН еще пашет значит руки не дошли. Еще планируют перевести все на отечественное шифррвание, весь рутуб,
ФСБ потребовало от крупных сайтов России отдать ключи шифрования – иначе блокировка по сценарию Telegram
Мсье Кошмяк
03:26
еба, оно ещё и как шуруповёрт работатет?
Activision Blizzard удалила свои игры из «облачного» сервиса GeForce NOW
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем