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Умные колонки с голосовым помощником Алисой научились вызывать Яндекс.Такси

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Специалисты компании Яндекс подумали и решили совместить приятное с полезным, а именно – научить голосовой помощник Алису вызывать Яндекс.Такси. Данная функция стала доступна в умных колонках Яндекс.Станция и Станция Мини, а также Irbis A и Prestigio Smart Mate. То есть, можно заказывать автомобиль на адрес даже не пользуясь смартфоном с установленным приложением. Достаточно просто обратиться с этой просьбой к Алисе, запрос выглядит так: «Алиса, вызови такси», после чего ваша виртуальная помощница уточнит детали заказа, адрес места отправления и прибытия, условия тарифа и оплаты. При этом, опытный пользователь сервиса может заранее уточнить все эти нюансы, в том числе назвав желаемый тариф и способ оплаты. После этого Алиса повторно озвучит все эти данные, чтобы убедиться в том, что информация со слов воспринята верно, и только затем данные о заказе будут переданы сервису Яндекс.Такси. Но на этом функции Алисы не заканчиваются – она сообщит пользователю о том, что такси уже ждёт на месте и озвучит номер машины. Придется, правда, тренировать память. Или достать наконец смартфон из кармана – заказ, переданный через Алису, появится там и все необходимые данные по нему будут дублироваться в приложении сервиса, но только при том условии, что вы уже успели завести учетную запись и залогиниться. Если этого сделать не успели, то есть второй вариант, доступный при установленном на смартфон приложении Яндекс с Алисой: можно спросить её «Алиса, где водитель?», чтобы увидеть местоположение автомобиля такси на карте.

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