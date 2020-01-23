LG представила полностью прозрачные дисплеи-стёкла Transparent OLED Signage на российском рынке
рекламаНа днях компания LG представила прозрачные дисплеи LG Transparent OLED Signage, коммерческие образцы которых будут доступны на российском рынке. Панели из закаленного стекла с коэффициентом прозрачности около 40% позволяют отображать на них визуальный контент как на обычном мониторе, но при этом они могут становиться полностью или частично прозрачными как стекло. Сфера практического применения новинки крайне широка – от оформления витрин, выставочных стендов и наглядных музейных экспозиций, до визуализации производственных задач на промышленных объектах, оснащения диспетчерских пунктов и так далее. Фактически, возможности применения ограничены только фантазией заказчика и создателя мультимедийного контента.
рекламаА форм-фактор в виде панели из закаленного стекла позволяет гибко вписывать данное решение в интерьер, так, как будто это обычная панель из закаленного стекла. Имеются возможности по трансляции контента сразу на несколько таких панелей, стоящих рядом, как на конфигурацию из нескольких мониторов. Но с той лишь разницей, что рамок между ними может и не быть, а все это будет выглядеть, как сплошное ленточное остекление с эффектом дополненной реальности. Технически данное решение позволило осуществить то, что дисплей основан на технологии OLED, не требующей фоновой подсветки пикселя и обеспечивающей его яркую светимость. Подобные дисплеи часто можно увидеть в фантастических фильмах и играх, а теперь они шагнули и в нашу жизнь.
Ранее LG уже представляла публике концепт остекления вагона метро с применением данной технологии, позволяющей выводить на стекла схему линий, название текущей станции, рекламу и прочий визуальный контент во время поездки в туннеле, при этом при выезде на станцию большая часть поверхности дисплея становилась прозрачной, оставляя лишь самую необходимую информацию.
рекламаВидео демонстрирует данные дисплеи в работе:
рекламаА на этой 3D визуализации представлены возможные сферы и сценарии его применения:
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"Предлагая принципиально новые форматы дисплейных решений, LG расширяет возможности своих партнёров в возможностях дисплейных решений" - так лаконично, но ёмко прокомментировал появление на рынке принципиально новых продуктов для бизнес-сегмента Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.
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