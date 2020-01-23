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На днях компания LG представила прозрачные дисплеи LG Transparent OLED Signage, коммерческие образцы которых будут доступны на российском рынке. Панели из закаленного стекла с коэффициентом прозрачности около 40% позволяют отображать на них визуальный контент как на обычном мониторе, но при этом они могут становиться полностью или частично прозрачными как стекло. Сфера практического применения новинки крайне широка – от оформления витрин, выставочных стендов и наглядных музейных экспозиций, до визуализации производственных задач на промышленных объектах, оснащения диспетчерских пунктов и так далее. Фактически, возможности применения ограничены только фантазией заказчика и создателя мультимедийного контента.

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А форм-фактор в виде панели из закаленного стекла позволяет гибко вписывать данное решение в интерьер, так, как будто это обычная панель из закаленного стекла. Имеются возможности по трансляции контента сразу на несколько таких панелей, стоящих рядом, как на конфигурацию из нескольких мониторов. Но с той лишь разницей, что рамок между ними может и не быть, а все это будет выглядеть, как сплошное ленточное остекление с эффектом дополненной реальности. Технически данное решение позволило осуществить то, что дисплей основан на технологии OLED, не требующей фоновой подсветки пикселя и обеспечивающей его яркую светимость. Подобные дисплеи часто можно увидеть в фантастических фильмах и играх, а теперь они шагнули и в нашу жизнь.

Ранее LG уже представляла публике концепт остекления вагона метро с применением данной технологии , позволяющей выводить на стекла схему линий, название текущей станции, рекламу и прочий визуальный контент во время поездки в туннеле, при этом при выезде на станцию большая часть поверхности дисплея становилась прозрачной, оставляя лишь самую необходимую информацию.

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Видео демонстрирует данные дисплеи в работе:

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А на этой 3D визуализации представлены возможные сферы и сценарии его применения:





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"Предлагая принципиально новые форматы дисплейных решений, LG расширяет возможности своих партнёров в возможностях дисплейных решений" - так лаконично, но ёмко прокомментировал появление на рынке принципиально новых продуктов для бизнес-сегмента Иль Хван Ли, Президент LG Electronics в России и странах СНГ.