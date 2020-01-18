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Названы смартфоны Huawei, которые скоро обновятся до EMUI 10

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Для целого ряда смартфонов Huawei в скором времени станет доступно обновление операционной системы с EMUI 9 до EMUI 10, основанной на базе Android 10. Фактически, EMUI является фирменной сборкой Android с собственным пользовательским интерфейсом.

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Всего программа обновления ПО затронет 35 моделей смартфонов бренда, п оценке специалистов компании, это более 150 000 000 устройств по всему миру. В первую очередь, в самое ближайшее время, обновление станет доступно для флагманов Huawei P30, P30 Pro, Mate 20 и Mate 20 Pro, а для остальных моделей оно станет доступно не раньше второго квартала 2020. Обновление также затронет такие модели как более младшую модель P30 Lite (к слову, почти не имеющую ничего общего со старшими P30 в техническом плане), более ранний флагман Huawei P20 и его Pro-версию, Psmart Z и Psmart образца 2019 года (но не Psmart, вышедший в  2018 году), а также Nova 5T.

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Что касается новых функций и эргономики, отмечается наличие механизма детерминированной задержки, планирующего время запуска различных процессов в системе и распределяющего процессорное время и оптимальное использование прочих аппаратных ресурсов, в зависимости от приоритета выполняемой задачи с конечной целью увеличить быстродействие работы смартфона в целом и уменьшить задержки при запуске различных функций и приложений в режиме многозадачности.

Список подлежащих обновлению смартфонов Huawei, представленных на российском рынке и сроки доступности обновления представлены в таблице:

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