Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания ASUS представила компактный игровой ноутбук ROG Zephyrus G15 с частотой обновления экрана 240 Гц при времени отклика 3 мс. Новинка имеет очень тонкий корпус, толщина которого в закрытом состоянии составляет всего 2 см, весит при этом ноутбук чуть больше 2 кг. Диагональ IPS матрицы дисплея составляет 15 дюймов, однако за счет тонких рамок по его краям удалось достичь того, что сам ноутбук при этом по размерам соответствует среднестатистической 14-дюймовой модели. Технология адаптивной синхронизации позволяет получить плавную картинку без эффекта разрывов.

реклама

Zephyrus G15 построен на платформе AMD и использует восьмиядерный процессор Ryzen 7 4800HS на архитектуре Zen 2, видеокарты GeForce RTX 2060 (в максимальной конфигурации) с тактовой частотой около 1300 МГц в режиме разгона, до 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4, работающей в двухканальном режиме на частоте 3200 МГц. В качестве накопителя используется SSD с интерфейсом NVMe объемом до 1 ТБ.

реклама

Для обеспечения качественного отвода тепла от компонентов, размещенных в компактных габаритах корпуса, применяется эффективная система охлаждения на основе тепловых трубок, использующая вентиляторы особой конструкции n-Blade с 83 лопастями и систему автоматического удаления пыли с радиаторов. Интенсивность работы вентиляторов может задаваться как автоматически, в зависимости от фактической загрузки системы, так и самим пользователем вручную во время работы посредством горячих клавиш.

реклама

Сама клавиатура выполнена с учетом геймерских потребностей и эргономики использования в рабочих задачах, клавиши сгруппированы примерно также, как и на обычных клавиатурах настольных ПК. При этом поддерживается нажатие одновременно нескольких клавиш, сигнал от каждой из которых обрабатывается отдельно, а особая технология позволяет регистрировать сигнал максимально быстро при нажатии.

Ноутбук оснащен качественными средствами воспроизведения звука и модулем Wi-Fi 6 поколения, обеспечивающим скорость передачи данных до 2,4 Гбит/с. На корпусе имеются разъемы самых современных стандартов, из них три USB 3.2 Gen1 Type-A, USB Type-C, позволяющий и заряжать ноутбук, и выводить видеосигнал, а также HDMI 2.0b для вывода видеосигнала в разрешении 4K с частотой обновления 60 Гц.

реклама

Подробные характеристики ASUS ROG Zephyrus G15: