Huawei и Honor объявили о новогодних скидках на смартфоны
Компания Huawei совместно с брендом Honor объявили о предновогодних скидках на смартфоны и другую свою продукцию. Распродажи пройдут с 19 по 23 декабря в официальных интернет-магазинах брендов.
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Заранее с 12 по 19 декабря можно зарегистрировать адрес своей электронной почты на странице https://www.honor.ru2020.html и получить за это промо код на скидку, действительную при покупке Honor 9X, Honor 9 Premium и Honor 20S. Во время сроков действия акции скидки будут и на многие другие модели смартфонов, а также аксессуары к ним. Сообщается, что максимальная экономия составит 6000 рублей при покупке смартфона Honor 20 Pro. Мало того, в придачу к нему дадут фитнес браслет Honor Band 5 или фирменные спортивные наушники Sport AM61.
рекламаНа продукты бренда Huawei с 19 по 23 декабря также будут действовать скидки, а при покупке некоторых моделей смартфонов будут предусмотрены дополнительные подарки. Например, Huawei Mate 20 Pro можно будет взять с экономией в 15 000 рублей, да ещё и получить наушники Huawei Sport lite в качестве бонуса. На P30 Pro скидка составит 12 000 рублей, на Nova 5T – 6000 рублей. На сайте интернет-магазина Huawei по адресу https://shop.huawei.com/ru/xmas.html также можно ввести адрес своей электронной почты, чтобы получить дополнительный скидочный промо-купон.
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