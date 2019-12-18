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Компания Huawei совместно с брендом Honor объявили о предновогодних скидках на смартфоны и другую свою продукцию. Распродажи пройдут с 19 по 23 декабря в официальных интернет-магазинах брендов.

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Заранее с 12 по 19 декабря можно зарегистрировать адрес своей электронной почты на странице https://www.honor.ru2020.html и получить за это промо код на скидку, действительную при покупке Honor 9X, Honor 9 Premium и Honor 20S. Во время сроков действия акции скидки будут и на многие другие модели смартфонов, а также аксессуары к ним. Сообщается, что максимальная экономия составит 6000 рублей при покупке смартфона Honor 20 Pro. Мало того, в придачу к нему дадут фитнес браслет Honor Band 5 или фирменные спортивные наушники Sport AM61.

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