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Над дизайном помещения определенно постарались. Напоминает стильный оупенспейс крупной ИТ компании, а не обычный школьный класс информатики

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В наше время все больше крупных компаний берут на себя миссию заниматься общественно полезной деятельностью, осуществляя различные полезные инициативы в сфере образования, трудоустройства студентов и выпускников ВУЗов, улучшения городской инфраструктуры, спонсирования культурных мероприятий и так далее. Уже традиционно на данном поприще часто отмечаются такие известные компании, как Samsung и LG, но недавно и не менее известная HP поделилась информацией об одном таком проекте, успешно осуществленном на базе одной из московских школ совместно с компанией Softline.

На каждой парте по ноутбуку. Интересно, насколько их хватит. Обратите внимание на модульную мебель, позволяющую гибко трансформировать рабочее пространство

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Один из классов школы №1296 был превращен в уникальное пространство HP Learning Studio для обучения школьников реальным практическим навыкам в сфере ИТ, а также работе с новейшими технологиями виртуальной реальности. Кроме этого, интерактивные возможности площадки позволят не только проводить уроки информатики, но и изучать такие предметы как физика, биология и многие другие, где необходима наглядность представления информации по изучаемым темам. Представлены и возможности по 3D печати и сканированию различных объектов.

Не для игр, а для учёбы. Честно!

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Среди оснащения класса отмечается ряд продуктов компании HP, среди которых ноутбуки – трансформеры HP ProBook x360 11, специальный учебный моноблок с проектором и 3D сканером HP Sprout, заплечные рабочие станции в форм-факторе рюкзака для воспроизведения контента виртуальной реальности HP VR Backpack, оснащенные шлемами HP Reverb, мощные рабочие станции HP ZBook 15 G5 и многое другое передовое оборудование (прим. – надеюсь, что школа хорошо охраняется). Используется лицензионное ПО от Мicrosoft, Movavi и других отечественных и зарубежных компаний. Всё это позволяет не только пользоваться различным интерактивным контентом, дополняющим учебный материал, но и создавать его самим. Отмечается, что проект HP Learning Studio хорошо вписывается в концепцию программы «Московская электронная школа» и совместим с остальной цифровой инфраструктурой школ.