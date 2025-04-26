Оно продержалось в публичном доступе всего сутки

Не секрет, что официальные приложения российских банков, попавших под санкции со стороны США, удаляются из официальных магазинов приложений на Android и iOS. И если «зелёный робот» позволяет скачивать и устанавливать программы из сторонних источников, например, с официального сайта банка, а также поддерживает альтернативные магазины приложений, где можно найти то, что стало недоступным в «родном» Google Play, то у владельцев iPhone с этим всем связаны большие трудности, так как iOS не позволяет устанавливать программы в обход официального App Store.

Что, между прочим, только радовало банки и прочие сервисы, которые старательно отучали простого пользователя от соблазна установки «альтернативных клиентов», создаваемых не понятно кем и с какой личной выгодой.

Фото с просторов Сети



Тем не менее, начиная с февраля 2022 года, ряду российских банков и некоторых сервисов, попавших под санкции, пришлось буквально перевернуть правила игры, самим начав делать и выкладывать неофициальные приложения для работы с данными банками и сервисами, чтобы ввести в заблуждение администрацию App Store. Которая, тем не менее, достаточно быстро понимала, что к чему и удаляла очередные «официальные неофициальные» приложения подсанкционных компаний.

Новый эпизод сериала, длящегося уже несколько лет, вышел в последние часы. А именно: вчера бывший Тинькофф, а ныне Т-Банк, разместил в App Store некое приложение-помощник, якобы для проведения шахматных турниров, под вполне логичным названием «Шах и Мат», на деле являющееся очередной итерацией попавших в «чёрный список» Т-Инвестиций. В пресс-релизе Т-Банка упоминались особенности нового приложения, в числе которых, помимо доступа к личному инвестиционному портфелю, каталогу предлагаемых ценных бумаг и службе поддержки, а также значатся новые инструменты для инвестиций в лице смарт-активов, счета ИИС-3 с налоговыми льготами и выводом дивидендов на карту, обновленные удобные функции для торговли, новый экран с налоговым функционалом, а также возможность оформить полис страхования жизни и делать публикации в соцсеть «Пульс» для инвесторов.

В пресс-релизе отмечалась необходимость скачивания приложения как можно быстрее, так как оно, возможно, будет удалено из App Store в ближайшее время. Что и случилось.