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Kutuz
Infinix представила компактные ноутбуки Infinix INBOOK Air Pro+
Среди особенностей новинки - компактность, лёгкий вес, AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц и достаточно производительная начинка.

Недавно был представлен ультрабук Infinix INBOOK Air Pro+, сочетающий в себе компактность, лёгкий вес, качественный дисплей и достаточно производительную начинку по меркам своего класса. По дизайну это практически реплика MacBook Air от Apple. Толщина Infinix INBOOK Air Pro+ в сложенном виде  составляет 15,3 мм.

Дисплей ноутбука диагональю 14” выполнен по технологии AMOLED и поддерживает частоту обновления 120 Гц, его разрешение составляет 2880x1800 пикселей при соотношении сторон 16:10. Дисплей способен отображать 10,7 миллиарда цветов и оттенков, обеспечивая 100% охват цветовых пространств sRGB и DCI-P3. Максимальная яркость составляет 440 нит.

Говоря про "толщину корпуса 4,5 мм", маркетологи компании имеют в виду минимальную толщину нижней части корпуса

В Infinix INBOOK Air Pro+ устанавливаются процессоры Intel Core i5 и i7 тринадцатого поколения, до 32 Гб оперативной памяти и SSD NVMe накопители объёмом до 1 Тб. Самая топовая конфигурация, официально представленная на российском рынке, включает в себя Intel Core i7-1355U (частота до 5 ГГц), 32 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR4X, а также SSD накопитель форм-фактора M.2 NVMe (PCIe 3.0) на 1 Тб. Самая доступная версия ноутбука комплектуется Core i5-1335U (частота до 4,6 ГГц) с 16 Гб оперативной памяти и накопителем объёмом 512 Гб. В ноутбуках Infinix INBOOK Air Pro+ нет дискретного GPU, так что игровая производительность будет ограничена возможностями интегрированного решения Intel Iris Хе. Для охлаждения компонентов системы используются тепловые трубки и вентилятор с 79 лопастями толщиной всего 0,2 мм. Поддерживаются беспроводные подключения по Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6 802.11 AX, а также технология Flash Link, позволяющая осуществлять быструю беспроводную передачу данных на другие устройства пользователя. На корпусе ноутбука имеются порты HDMI 1.4, целых три USB Type-C, один USB 3.2 Gen 1, а также стандартный аудиоразъём 3,5 мм для подключения наушников или гарнитуры. Аудиосистема представлена четырьмя динамиками и поддерживает технологию DTS Audio, имеются два микрофона для голосовой связи, а также веб-камера с разрешением Full HD и поддержкой функции распознавания лиц Windows Hello. По части автономности производитель обещает до десяти часов работы в Интернете или просмотра видео на одном заряде встроенного аккумулятора на 57 Вт*ч. Ноутбук заряжается через USB Type-C от комплектного адаптера мощностью 65 Вт.

Клавиатура ноутбука оснащена подсветкой, а тачпад покрыт панелью из стекла

Ноутбук Infinix INBOOK Air Pro+ уже поступил в российские розничные сети, актуальные цены на момент написания материала составляют 110 тысяч рублей за максимальную конфигурацию с Intel Core i7, 32 Гб оперативной памяти и SSD на 1 Тб. Аналогичная конфигурация, но с 16 Гб оперативки обойдется в 100 тысяч, в то время, как младшая версия ноутбука на Core i5 с 16 Гб оперативной памяти и накопителем на 512 Гб стоит 80 тысяч рублей.

#ноутбуки #ноутбук #infinix #ультрабук #intel core i7 #intel core i5 #core i5-1335u #core i7-1355u #inbook air pro+ #infinix inbook air pro+
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