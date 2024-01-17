17 января сайт антивоенного кандидата в президенты РФ Бориса Надеждина был недоступен с полудня по Москве из-за атаки хакеров. Не смотря на это, сбор подписей для регистрации кандидата ЦИК продолжается во всех регионах страны.

Сайт кандидата в президенты Российской Федерации политика Бориса Надеждина nadezhdin2024.ru стал недоступен сегодня, 17 января, около полудня. Надеждин написал об этом в своём телеграм-канале , а также сообщил ряду СМИ об атаке хакеров, поменявших некоторые текстовые поля на сайте (прим. автора – судя по «почерку», за атакой стоит банда школьников), после чего его работу пришлось временно приостановить.

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Главная страница сайта кандидата до атаки хакеров

"Заглушка", появившаяся после атаки хакеров

Пост в Telegram-канале Надеждина по поводу атаки на сайт

Несмотря на этот досадный инцидент, работа предвыборных штабов кандидата продолжается в штатном режиме по всей стране. Сейчас команда Надеждина решает очень важную и сложную задачу по сбору подписей граждан, необходимых для регистрации кандидата в ЦИК. Всего до конца января, то есть, за две оставшиеся недели, необходимо собрать 100.000 подписей, по 2500 в каждом из 40 регионов. Пока в этом деле лидирует Москва, где на конец предыдущего дня 16 января было собрано 1880 подписей из 2500, за ней следует Санкт-Петербург. Времени осталось мало, но политик и его команда настроены решительно.

Пачка листов с подписями граждан за выдвижение кандидатуры Бориса Надеждина на президентские выборы в марте 2024 года в одном из штабов кандидата в Санкт-Петербурге. Фото из официального телеграм-канала Надеждина

Ключевыми пунктами предвыборной программы Бориса Надеждина значатся скорейшее прекращение военных действий на Украине, возвращение мобилизованных домой к семьям, налаживание дипломатических связей и экономического сотрудничества с европейскими странами, освобождение всех лиц, арестованных и осужденных по «политическим» статьям, а также ряд мер, необходимых для оздоровления общественно-политической обстановки в стране. Не смотря на то, что Борис Надеждин мало знаком широкой публике, он имеет солидный опыт, занимаясь политикой с 1990 года. В 1985 году Надеждин с отличием окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), в настоящий момент является кандидатом физико-математических наук. Выдвижение Надеждина на президентские выборы поддержала Екатерина Дунцова , не допущенная до выборов комиссией ЦИК, а также ряд других общественных деятелей.

Напомню, что очередные выборы президента Российской Федерации будут проходить 15-17 марта 2024 года.