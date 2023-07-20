Интересно, что официального объявления об этом от YouTube не было

YouTube без лишнего пафоса поднял цену на подписку Premium на 2 доллара для тех, кто совершает оплату ежемесячно. Услуга теперь обойдется подписчикам в 13,99 долларов в месяц, что почти на 17 процентов больше, чем предыдущая ставка в 11,99 долларов.

YouTube Premium обеспечивает просмотр YouTube без рекламы, а также позволяет подписчикам воспроизводить клипы в фоновом режиме и загружать видео на мобильные устройства для просмотра в автономном режиме. Платный пакет дополнительно включает доступ к YouTube Music, службе потоковой передачи музыки Google.

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Кроме того, YouTube увеличил отдельную стоимость YouTube Music для тех у кого нет Premium с 9,99 до 10,99 долларов в месяц.

Пока неизвестно, будут ли новые цены применяться к существующим подписчикам. Некоторые пользователи сообщают, что цена Премиума по-прежнему указана на уровне 11,99 долларов.

Повышение цен происходит не только на YouTube. Ранее на этой неделе Netflix отказался от самого доступного варианта потокового вещания без рекламы в США и Великобритании. В то время как раньше просмотр Netflix без рекламы стоил 9,99 долларов в месяц, теперь новым и постоянным клиентам придется платить не менее 15,49 долларов в месяц за просмотр без рекламы.

В конце прошлого года YouTube увеличил стоимость своего семейного Premium пакета на 5 долларов, увеличив ежемесячную плату до 22,99 долларов. В марте компания добавила 8 долларов в месяц к YouTube TV, который теперь стоит 73 доллара в месяц.

Глава Spotify Даниэль Эк также заявил, что компания готова поднять цены. Однако на момент написания этой новости компания ещё не увеличила стоимость подписки. Disney, Paramount и Microsoft также объявили или осуществили повышение цен.