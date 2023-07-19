Возможна работа на старых матплатах

Intel уже давно намекает на то, что в этом году выпустит свою линейку процессоров Raptor Lake Refresh (RPL-R), и недавние утечки показали, что она, вероятно, будет относиться к серии Core 14-го поколения компании. В новом сообщении раскрыты характеристики как минимум трех разблокированных настольных моделей Raptor Lake Refresh серии K, включая Core i9-14900K, i7-14700K и i5-14600K.

Утечка поступила от известного инсайдера Benchlife и раскрывает подробную информацию о ядрах, тактовых частотах и TDP трех вышеупомянутых процессоров. Ожидается, что, Core i9-14900K станет флагманским процессором в линейке Raptor Lake Refresh и будет иметь 8 производительных, 16 эффективных ядер и 32 потока. Core i9-14900K имеет базовую частоту 3,2 ГГц и 6 ГГц в режиме разгона, что на 200 МГц ниже, чем предполагалось ранее. В сообщении, однако, предполагается, что данное значение скорости предназначено для модели QS(квалификационный экземпляр), поэтому розничный чип может работать на частоте до 6,2 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost. Другие характеристики Core i9-14900K включают до 36 МБ Smart Cache и базовое значение TDP 125 Вт.

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Что касается Core i7-14700K, то процессор имеет 20 ядер (8P + 12E) и 28 потоков, что является неплохим обновлением по сравнению с Core i7-13700K с 16 ядрами в конфигурации 8P + 8E. Базовая тактовая частота для этого процессора составляет 3,4 ГГц, а в режиме ускорения возрастает до 5,6 ГГц с использованием технологии Intel Thermal Boost Max 3.0. Core i7-14700K имеет 33 МБ кэша и мощность 125 Вт.

Что касается Core i5-14600K, то он, как ожидается, будет иметь 14 ядер в конфигурации 6P + 8E. Процессор имеет базовую частоту 3,5 ГГц, TDP 125 Вт и 24 МБ Smart Cache. Информации о каких-либо других чипах семейства Raptor Lake Refresh пока нет, но, поскольку ожидается, что линейка будет запущена в октябре этого года, можно ожидать более подробную информацию в ближайшие недели.

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null Ранее ходили слухи, что большинство чипов Raptor Lake Refresh будут совместимы с текущими платами с сокетом LGA-1700 без каких-либо обновлений прошивки. Единственным возможным исключением может быть Core i7-14700K, которому, как сообщается, потребуется обязательное обновление BIOS для работы с существующими материнскими платами LGA-1700.