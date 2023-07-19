Первым устройством, использующим 3-нм чипы стал ASIC Whatsminer M56S++

Прошлым летом Samsung стала первой компанией, которая внедрила конструкцию транзистора с универсальным затвором в свой технологический процесс SF3E массового производства, но первоначальный выход чипов оказался очень низким. Samsung пообещала улучшения в течение следующих нескольких лет, при этом выход чипов по 3-нм техпроцессу сейчас составляет 60%. Несмотря на низкую первоначальную доходность, Samsung удалось получить заказы от крупных клиентов, таких как Nvidia, Qualcomm и IBM. Ни одна из них пока не объявила о каких-либо продуктах, произведенных на техпроцессе SF3E, но похоже, что некоторые малоизвестные компании уже продают системы, использующие 3-нм техпроцесс Samsung. По данным TechInsights, одной из первых компаний, использующих самую передовую технологию от Samsung, является MicroBT, которая в основном ориентирована на установки для криптомайнинга.

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TechInsights обнаружил, что в портфолио MicroBT существует 3-нм ASIC. Модель называется Whatsminer M56S++, которая в настоящее время продается по цене 6350 долларов США и используется для майнинга биткойнов с хешрейтом до 254 Th/s, а также энергоэффективностью 22 Дж/Th. Эта система имеет формат Mid-Tower, за исключением того, что она горизонтально ориентированна и весит 16 кг. При пиковой производительности он потребляет 5588 Вт.

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null Модель Whatsminer M56S++ явно более энергоэффективна, чем самая продаваемая модель M30S, которая почти в три раза медленнее при скорости 92 Th/s, но имеет потребляемую мощность 3600 Вт. Конечно, M30S меньше и стоит в пять раз дешевле, но характеристики, похоже, соответствуют предполагаемым улучшениям 3 нм техпроцесса по сравнению с 5 нм. Таким образом новые чипы приносят снижение энергопотребления на 45% и повышение производительности на 23% при аналогичном количестве транзисторов и частотах.