Tecno раскрыла спецификации своего грядущего смартфона среднего уровня, включающие также 6,82-дюймовый экран, 8 ГБ ОЗУ с возможностью расширения до 16 ГБ

Вчера Tecno представила дизайн будущего смартфона Pova Neo 3 c аккумуляторной батареей емкостью 7000 мАч. Теперь компания раскрыла множество других характеристик устройства в преддверии его предполагаемого июльского выхода в продажу.

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Предстоящий смартфон Tecno Pova Neo 3 будет оснащаться чипсетом MediaTek Helio G85 и работать на фирменном пользовательском интерфейсе HIOS 13. Устройство будет иметь 8 ГБ встроенной оперативной памяти с возможностью расширения ещё на 8 ГБ за счет встроенной памяти. Что касается самого хранилища, то смартфон будет доступен в единственном варианте со 128 ГБ памяти.

Новинка получит крупный 6,82 дюймовый дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. Телефон будет поддерживать функцию Panther Engine 2.0 для улучшения игрового процесса, а также Game Space 2.0 и два динамика с поддержкой технологии DTS.

Tecno Pova Neo 3 получит также поддержку UPS Ultra Power Signal для повышения уровня сигнала, стабильности и скорости передачи данных и будет поддерживать Linkbooming 1.0, улучшая общее качество связи.

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Смартфон может похвастаться основной камерой на 16 Мп с портретным режимом. Ходят слухи, что устройство будет иметь 2-мегапиксельный дополнительный датчик и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Как было сказано, устройство будет иметь массивную батарею емкостью 7000 мАч, обеспечивающую длительное время автономной работы. Телефон также будет поддерживать функции Battery Lab 3.0 и STS Secure Battery Technology. Tecno Pova Neo 3 станет доступен в трех цветовых вариантах: Mecha Black, Amber Gold и Hurricane Blue.