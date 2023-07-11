Об этом заявил главный операционный директор по видеоиграм компании Irdeto, владеющей Denuvo

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Согласно отчету Ars Technica, Denuvo утверждает, что ее программное обеспечение для управления цифровыми правами (DRM) не оказывает никакого влияния на производительность в играх, в которых оно используется. Стив Хьюин - главный операционный директор по видеоиграм компании Irdeto, которой принадлежит Denuvo, сказал, что компания хорошо осведомлена о своей репутации в игровом мире, но уверяет геймеров, что время разработки тратится на то, что производительность в играх, поддерживающих её DRM не пострадает.

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Denuvo — очень популярная DRM среди издателей, которая в последние годы добилась огромного успеха, не позволяя пиратам и геймерам нелегально получить игры. Denuvo заработала невероятно плохую репутацию в игровом сообществе из-за снижения производительности в играх и поломки модов.

Тем не менее Хьюин утверждает, что заявления игроков о снижении производительности очень далеки от истины. Он объяснил, что геймеры почти никогда не получают доступ к сборке игры как в защищенном, так и в незащищенном формате. Часто разработчики удаляют Denuvo спустя месяцы, после того как игра получила кучу исправлений ошибок и оптимизаций, которые делают игру лучше. В результате геймеры могут сравнивать раннюю версию игры с Denuvo DRM с той же игрой позже без учета каких-либо других изменений.

Хьюин утверждает, что команда Denuvo прилагает усилия для обеспечения безопасности и проверки производительности игры, чтобы убедиться в отсутствии негативного влияния Denuvo на производительность. Он предположил, что Denuvo является позитивной силой в игровом сообществе в целом, отметив, как технологии борьбы с пиратством приносят пользу игрокам и защищают инвестиции издателей.

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Однако он знает, что игровое сообщество не воспримет Denuvo всерьез, даже если заявления о производительности реальны. В результате Хьюин говорит, что Irdeto, купившая Denuvo, сейчас работает над программой, которая даст СМИ возможность протестировать игру как с DRM Denuvo, так и без него. Хьюин надеется, что этот план разрушит заявления о Denuvo и восстановит его репутацию.