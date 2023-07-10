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Core i7-14700K до 20% быстрее Core i7-13700K в многопоточных нагрузках
Процессор в отличие от предшественника получил обновленную конфигурацию ядер с дополнительными четырьмя эффективными ядрами
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 Инсайдер WXnod поделился снимком экрана, который показывает результаты тестов процессора Intel Core i7-14700K. На снимке экрана предполагаемый чип Raptor Lake Refresh был протестирован в AIDA64, Cinebench и CPU-Z. По сравнению со своим предшественником Core i7 13700K, новый чип работает на 20% быстрее в многопоточных рабочих нагрузках.

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 Ожидается, что Intel Core i7-14700K станет интересной моделью Raptor Lake Refresh, поскольку, согласно последней информации, он получит измененную конфигурацию ядер. Предшественник имеет конфигурацию ядер 8P + 8E, а обновленная модель, по слухам, будет оснащаться ядрами по формуле 8P + 12E. В утечке WXnod по какой-то причине все детали конфигурации ядра размыты. Тем не менее другой инсайдер Harukaze5719 дополнил утечку снимком экрана из Baidu с данными о конфигурации ядра. 

 Данные скриншота показывают, что чип идентифицируется программным обеспечением как модель Raptor Lake-S для сокета LGA 1700, изготовленная с использованием 10-нм техпроцесса Intel 7, которая имеет частоту до 5,5 ГГц и TDP 125 Вт.

 Скриншот также показывает, что Intel Core i7-14700K предлагает базовую тактовую частоту 3,4 ГГц, а конфигурация ядра определена как 20C/28T. Это соответствует формуле 8P + 12E (16 + 12 потоков).

 Из результатов теста памяти в AIDA64 видно предполагаемое и значительное увеличение пропускной способности, чему может способствовать система с новой материнской платой и другими модулями оперативной памяти. Переходя к тесту Cinebench, видно, что дополнительные ядра и потоки показывают свою ценность. То же самое можно сказать и о тестировании процессоров в CPU-Z 1T и nT. В лучшем случае многопоточные тесты процессора показывают, что Core i7-14700K на 20,6% быстрее в CPU-Z и до 17,5% быстрее в Cinebench по сравнению с процессором предыдущего поколения.

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 Владельцы существующих систем с сокетом Intel LGA 1700 вполне могут использовать имеющиеся у них материнские планы для чипов Raptor Lake Refresh, но может потребоваться обновление BIOS, чтобы он правильно определялся и работал.

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Источник: tomshardware.com
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