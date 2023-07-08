Китайское СМИ Enthusiastic Citizen (ECSM), имеющее опыт утечки информации о планах производителей процессоров до того, как они станут достоянием общественности, утверждает, что Intel планирует выпустить свою серию Core 14-го поколения в середине октября.
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ECSM даже указывает, что запуск состоится на 42-й неделе этого года, которая приходится на период с 17 по 23 октября. Предполагается, что информация основана на дорожных картах Intel, которые еще не опубликованы. График запуска будет следовать обычной схеме разделения моделей Core-K и не-K, что было нормой для настольных процессоров Intel в течение последних нескольких лет. Ожидается, что последние будут запущены в первую неделю следующего года.
Что касается поддержки платформ, то Raptor Lake Refresh, очевидно, будет работать со всеми существующими материнскими платами LGA1700 с последней версией BIOS, за исключением одного процессора, а грядущий Core i7-14700K будет использовать новую конфигурацию из 8 производительных и 12 эффективных ядер, для которых может потребоваться новая прошивка.
ECSM также упоминает настольную платформу следующего поколения под названием Arrow Lake. Эта архитектура принесет настоящее обновление настольных процессоров Intel с совершенно новым дизайном и другим сокетом, вероятно, LGA-1851. В сообщении перечислены чипсеты материнских плат Intel Z890, B860 и H810 в качестве возможных вариантов, а чипсет H870 на этот раз не планируется.
Интересно, что в прошлом году то же СМИ сообщило, что 13-ое поколение «Raptor Lake» будет запущено в середине октября после запланированного сентябрьского анонса. Это оказалось правдой, и есть все шансы, что новая информация также совпадает с реальными планами Intel.