Подробносте о карте пока нет, но, судя по рекламному изображению, она имеет заводской разгон

Белые печатные платы на видеокартах становятся все более распространенными, и, похоже, Sapphire готова пополнить ряды компаний, предлагающих модели с таким дизайном. Первой видеокартой с этим нововведением стала Radeon RX 6500 XT, хотя следует отметить, что этот графический ускоритель является представителем начального уровня. Возможно компания хочет посмотреть на реакцию пользователей и только потом выпустить более мощные карты в белой расцветке.

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Sapphire назвала эту карту «Power Elves», предположительно это её официальное название. Похоже, что новинка имеет форм-фактор Mini-ITX и оснащена одним вентилятором. Более пристальный взгляд показывает, что видеокарта имеет новую конструкцию вентилятора, известную как «Angular Velocity Fan Blade», которая в настоящее время используется в сериях Radeon RX 7000 PULSE и NITRO. Кроме того карта имеет общую белую цветовую схему без какой-либо RGB подсветки.

К сожалению, конкретные подробности о карте отсутствуют. Остается неясным, какие типы разъемов дисплея предлагает эта модель. Однако, исходя из требований к питанию карты RX 6500 XT, разумно предположить, что она использует один 8-контактный разъем питания.

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Интересно, что Sapphire выбрала настольный графический процессор на архитектуре RDNA2 вместо более новой модели, например, RX 7600. Radeon RX 6500 XT основана на графическом процессоре Navi 24 XT и может похвастаться 1024 потоковыми процессорами, 8 ГБ памяти GDDR6, а также узкой 64-битной шиной памяти. Стоимость новинки и её доступность пока неизвестны.