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Redmi Note 12R выйдет на глобальный рынок под названием Redmi 12 5G
В Индии смартфон Redmi Note 12R будет запущен как Poco M6 Pro 5G
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 Redmi Note 12R, оснащенный новейшим чипсетом Snapdragon 4 Gen 2, имеющим поддержку сетей 5G, недавно был представлен компанией Xiaomi в Китае. Хотя Xiaomi еще не подтвердила планов о глобальном выпуске этого устройства, инсайдер Кацпер Скшипек предполагает, что оно может быть запущено на других рынках под другим названием.

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 Согласно недавнему сообщению Кацпера Скшипека, ожидается, что Xiaomi Redmi Note 12R будет выпущен во всем мире под названием Redmi 12 5G. Кроме того для индийских покупателей устройство, скорее всего, будет продаваться как Poco M6 Pro 5G. Важно отметить, что Poco M5 Pro не был представлен в Индии.

 Redmi Note 12R оснащается крупным 6,79-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, с частотой обновления до 90 Гц и частотой дискретизации касания 240 Гц, обеспечивающей плавный отклик на действия пользователя.

 Работает смартфон, как было сказано, под управлением новейшего чипсета Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Компанию данной системе на чипе составляет оперативная память стандарта LPDDR4X объемом от 8 ГБ. За хранение данных отвечает UFS 2.2 накопитель объемом до 256 ГБ чего будет достаточно для хранения пользовательских данных.

 Что касается фотографических возможностей, то смартфон может похвастаться двойной камерой на задней панели с 50-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели располагается 5-мегапиксельный датчик для селфи и видеозвонков.

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 Телефон работает под управлением операционной системы Android 13 из коробки с проприетарным пользовательским интерфейсом MIUI 14. За автономную работу телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

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Источник: gizmochina.com
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