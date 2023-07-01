Тони Ю, генеральный менеджер Asus China, продемонстрировал прототип видеокарты GeForce RTX 4060 Ti, которая не только выполняет свою основную функцию, но и имеет поддержку двух твердотельных накопителей M.2-2280. Подобная видеокарта будет отличным выбором для владельцев недорогих ПК с отсутствующими слотами M.2 для SSD. Однако пока карта является лишь прототипом.
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Сама карта является обычной RTX 4060 Ti с 4352 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти, но с двумя слотами M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 для твердотельных накопителей, один из которых находится на передней панели, а другой на обратной стороне печатной платы. Как известно RTX 4060 Ti имеет интерфейс PCIe x8, а диски имеет интерфейс PCIe x4, поэтому в итоге карта использует всю пропускную способность интерфейса PCIe материнской платы, и это никак не должно отразиться на графической производительности видеокарты.
Как и многие другие графические карты среднего класса в наши дни, графический процессор Nvidia AD106 имеет только восемь линий PCIe 4.0, поскольку пропускной способности 15754 ГБ/с, обеспечиваемой восемью линиями PCIe, достаточно для современных графических процессоров, а восемь дополнительных линий PCIe занимают слишком много места на кристалле. Некоторые могут посчитать такую реализацию недостатком, но Asus увидела плюсы в данном случае.
Могут возникнуть вопросы к охлаждению и питанию как графического процессора, так и дисков, поскольку карта имеет только один восьмиконтактный разъем питания PCIe, который официально может обеспечить мощность до 150 Вт, Мощность GeForce RTX 4060 Ti оценивается в 160 Вт, таким образом диски будут получать питание от слота PCIe. Что касается системы охлаждения, то она спроектирована таким образом, чтобы охлаждать как графический процессор, так и SSD накопители.
Хотя карта и получила два слота M.2-2280 PCIe 4.0 x4, она не будет дороже, чем другие модели GeForce RTX 4060 Ti. На плате используется уникальная печатная плата, а коммутаторы PCIe 4.0 не совсем дешевы. Стоит отметить, что прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо дождаться, когда Asus выпустит свою GeForce RTX 4060 Ti со слотами M.2-2280, и посмотреть на её стоимость и производительность.