Кроме Windows Copilot сборка содержит ряд других улучшений и новых функций

Microsoft сегодня официально выпустила своего нового помощника на основе искусственного интеллекта Windows Copilot для участников программы предварительной оценки Windows 11 с выходом Dev Channel Build 23493. Новый помощник был анонсирован только в прошлом месяце, и теперь его смогут опробовать самые преданные пользователи Windows. По словам Microsoft, Windows Copilot будет представлять собой контролируемое развертывание функции, и для её использования потребуется Windows 11 build 23493 и Edge версии 115.0.1901.150.

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Copilot — это новый помощник на основе искусственного интеллекта, который во многом заменит помощника Bing Chat на базе ChatGPT, встроенного в Microsoft Edge на данный момент. По сути, то, что Microsoft делает с Windows Copilot, превращает помощника на основе браузера в полноценное настольное приложение с полной интеграцией в рабочий стол Windows 11. Хотя, судя по требованиям браузера Edge, Copilot является службой на базе Edge, которая пока не полностью встроена в Windows 11.

Windows Copilot можно активировать, нажав WIN + C или щелкнув новый значок Copilot на панели задач. Оттуда помощник AI появится из бокового окна, позволяя пользователю взаимодействовать с приложением, не мешая ни одному из открытых окон. Как и Bing Chat, Windows Copilot позволяет задать ему любой вопрос, по любому предмету или теме, и он сделает все возможное, чтобы дать удовлетворительный ответ.

В будущем Microsoft расширит Copilot, чтобы он стал чем-то большим, чем просто окном поиска. В конечном итоге он получит поддержку плагинов Bing Chat, новую функцию под названием Hybrid AI loop для разработки ИИ, новую домашнюю среду для разработчиков под названием Dev Home и многое другое.

Windows Copilot является лишь одной из многих функций, добавленных в последнюю сборку Windows 11 для разработчиков. Еще одним важным дополнением является новая домашняя страница в приложении «Настройки», которая изолирует все наиболее часто используемые настройки в одной области. Новая домашняя страница содержит настройки для устройств Bluetooth, служб Xbox, Microsoft 365, персонализации, восстановления учетной записи и облачного хранилища. Там также будет карта рекомендуемых настроек, которая покажет наиболее часто используемые настройки.

Еще одно обновление — это добавление встроенной поддержки форматов файлов архивов с открытым исходным кодом, включая .rar, .7z, .tar и другие. Благодаря встроенной поддержке этих форматов пользователи могут открывать эти типы файлов в проводнике, не устанавливая сторонние приложения, такие как 7-Zip или WinRAR.

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Несколько других дополнений включают новые параметры для макетов привязки, улучшенный микшер громкости в быстрых настройках, улучшенное восстановление приложений и многое другое.