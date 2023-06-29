Какие бы планы не существовали у NVIDIA, AMD и Intel относительно видеокарт следующего года, компания Micron будет готов к этому со своей графической памятью нового поколения. За последние два года стандарт GDDR7 неоднократно упоминался различными производителями памяти, но пока не вошел в фазу серийного производства.
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В рамках объявления о доходах Micron за третий квартал 2023 финансового года генеральный директор Micron подтвердил, что в следующем году компания представит новый продукт G7. К сожалению, компания пока не готова поделиться дополнительными подробностями, такими как потенциальные скорости, которые может предложить новая память.
В настоящее время память GDDR6 имеет скорость до 20 Гбит/с в серии видеокарт Radeon RX 7900, а технология Micron GDDR6X для серии NVIDIA RTX 40 может похвастаться 22,4 Гбит/с.
Другие производители, такие как Samsung, уже объявили о своих планах по выпуску памяти GDDR7 со скоростью 36 Гбит/с в будущем. К сожалению, в отличие от Micron, Samsung не сообщает, когда станет доступна её память GDDR7.
Потенциальная видеокарта, оснащенная 384-битной шиной памяти, будет предлагать максимальную теоретическую пропускную способность 1,7 ТБ/с, что на 70% больше, чем у флагманской RTX 4090. Геймерам скорее всего не следует ожидать таких скоростей от продуктов GDDR7 первого поколения. Более высокая пропускная способность может привести к тому, что графические карты следующего поколения будут использовать более узкую шину памяти, если будет обеспечиваться более высокая пропускная способность, что удержит стоимость будущих карт в пределах более или менее разумного значения.