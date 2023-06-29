Новинка будет в среднем на 15% производительнее, чем RTX 3060 c 12Gb

Сегодня в продажу посnупила долгожданная видеокарта Nvidia RTX 4060. Ключевым является то, что NVIDIA RTX 4060 не использует графический процессор, лежащий в основе RTX 4060 Ti, выпущенной месяцем ранее. Новая видеокарта оснащена графическим процессором AD107-400, который до сих пор применялся только для мобильных ускорителей. Тем не менее видеокарты на базе AD106 и AD107 на самом деле имеют много общего, например, низкое энергопотребление и конфигурацию памяти, которые обычно характерны для моделей начального уровня.

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GeForce RTX 4060 предлагает 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине памяти. По сравнению с RTX 4060 Ti младшая модель оснащается более медленной памятью со скоростью 17 Гбит/с. У RTX 4060 имеет низкий TDP в 115 Вт, хотя некоторые сайты утверждают, что NVIDIA выпустит обновление, которое может привести либо к немного большему энергопотреблению, либо к снижению производительности.

Также компания NVIDIA не планирует выпускать собственную модель линейки Founders Edition для RTX 4060. Эта видеокарта останется эксклюзивной для партнеров Nvidia.

Согласно данным первых обзоров, производительность RTX 4060 в среднем на 10-20% выше, чем у RTX 3060 12 ГБ, в зависимости от разрешения, качества изображения и конкретной игры. Графический процессор предлагает поддержку новой технологии DLSS3 и оснащен новейшим кодировщиком NVENC от NVIDIA, способным кодировать в формате AV1.

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Пользователям, которые уже приобрели себе видеокарты RTX 4060, настоятельно рекомендуется установить новый драйвер Nvidia Game Ready 536.40. Этот драйвер предназначен специально для поддержки этой новой видеокарты.