Вполне вероятно, что на это оказал влияние грядущий выход конкурирующей модели RTX 4060 от Nvidia

Всего месяц назад вышла видеокарта AMD Radeon RX 7600. В то время отмечалось, что AMD и ее партнеры снизили официальную рекомендованную производителем розничную цену с 299 до 269 долларов. Сегодня эти карты получили новую цену в 249 долларов на Amazon.

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Самая дорогая модель Radeon RX 7600, которую можно купить на Amazon, принадлежит компании MSI. Карта MSI Radeon RX 7600 Mech 2x Classic представляет собой конструкцию с двумя вентиляторами, как и эталонная модель, и использует технологии охлаждения: Torx Fan 3.0, Zero Frozr, Core Pipe и Thermal Padding. В списке Amazon указано, что тактовая частота графического процессора составляет до 2695 ГГц, в то время как эталонная модель AMD имела тактовую частоту GPU Boost 2625 МГц, что всего на 2,6% медленнее, чем у MSI.

Кроме того при покупке RX 7600 Mech 2x в подарок идет купон на игру Resident Evil 4, что является приятным бонусом. Однако доставка карты занимает месяц. Можно получить более быструю доставку видеокарты Radeon RX 7600 с рекомендованной производителем розничной ценой за небольшую доплату. На том же Amazon карта XFX Speedster SWFT210 Radeon RX 7600 в настоящее время продается по цене 257,99 долларов с датой поставки в первую неделю июля. RE4 также станет бесплатным дополнением для этой модели.

Стоит отметить, что предстоящая Nvidia GeForce RTX 4060 должна дебютировать по цене 299 долларов. Это менее выгодное предложение от Nvidia, учитывая предварительные результаты тестов 3DMark, утекших в сеть сегодня.

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Через несколько дней станут известны результаты тестов в реальных игровых приложениях GeForce RTX 4060, а, следовательно, более точные сравнения с Radeon RX 7600, которые и расставят все точки над "i".