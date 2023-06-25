Разница с прямым предшественником в лице RTX 3060 8ГБ достигает почти 50 процентов

Карты серии Nvidia GeForce X060 обычно входят в число самых популярных моделей, поэтому их выход всегда с нетерпением ожидается большинством экономных игроков. Не является исключением и грядущая RTX 4060. Сегодня сайт VideoCardz сообщил, что ему удалось получить информацию о производительности данной модели в 3DMark из готовящихся к 28 июню обзоров. Ресурс поделился обширными сравнительными оценками с участием нескольких видеокарт, предположительно взятых из синтетических тестов 3DMark Speed Way, Port Royal, Time Spy и Fire Strike.

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Важно отметить, что в заголовке новости подчеркивается 23-процентный прирост производительности, обеспечиваемый грядущей RTX 4060 8 ГБ по сравнению с RTX 3060 12 ГБ. Относительно RTX 3060 8 ГБ разница еще более значительна. Согласно данным VideoCardz новая RTX 4060 на 47,9% быстрее, чем версия RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Источник также подчеркивает, что обе упомянутые 8-гигабайтные карты имеют 128-битную шину памяти и интерфейс PCIe Express 4.0 x8.

Скриншот утилиты GPU-Z подтверждает характеристики новинки, указывая наличие 3072 унифицированных процессоров, 48 блоков ROP и 96 TMU.

Ниже приведены результаты тестирования RTX 4060 в пакете 3DMark и сравнение с моделями прошлого и нового поколения от обоих производителей. Стоит отметить, что данное соотношение в производительности не обозначает аналогичных показателей в реальных игровых приложениях, так как многое зависит от используемого движка и API в конкретной игре.

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Напомню, что Nvidia также готовит старшую модель GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти на борту, выход которой ожидается в следующем месяце. Однако модели с удвоенным объемом памяти по-прежнему будет мешать 126-битная шина памяти, поэтому наличие дополнительного буфера может не сильно сказаться на производительности, а значит и на популярности будущей модели.