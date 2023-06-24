Видеокарты GeForce RTX 40 Founders Editions можно купить почти по всему миру, а в Китае, например, нельзя, но так было раньше. Недавно они поступили в продажу и в Поднебесной. Однако это событие было омрачено спекулянтами, которые быстро скупили все карты, чтобы перепродать и получить солидную прибыль.
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Игровые видеокарты Nvidia GeForce обычно доступны по всему миру. Однако Nvidia не предлагает Founders Edition во всех регионах. В некоторых странах нет прямого доступа к Founders Edition, поэтому у потребителей нет другого выбора, кроме как обратиться к сторонним магазинам. Стоит сказать, что Nvidia не выпускала модели Founders Edition в Китае, начиная с серии GeForce RTX 30. Похоже, Nvidia решила сделать по-другому для нового поколения.
В большинстве стран, потребители могут купить видеокарту Nvidia Founders Edition в интернет-магазине компании или, например, через Best Buy. Однако, Nvidia не открыла магазин в Китае, а вместо этого компания выбрала JD.com, один из ведущих китайских интернет-магазинов, для распространения своих моделей Founders Edition. Китайское информационное агентство ITHome сообщило, что запасы карт уже исчерпаны.
В Китае ставка НДС составляет 13% для импортных товаров, хотя китайская рекомендованная производителем розничная цена не совсем точно отражает это. Видеокарты Founders Edition изначально имеют более высокую цену, но спекулянты перепродают видеокарты по еще более безумным ценам.
Магазины продают GeForce RTX 4090 Founders Edition на 27% дороже китайской рекомендованной розничной цены. GeForce RTX 4080 Founders Edition пострадала меньше всего, демонстрируя лишь 11-процентное увеличение по сравнению с официальной ценой, а GeForce RTX 4070 Founders Edition и GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition стоят на 46% и 56% соответственно выше их рекомендованных розничных цен.
К счастью, существует множество моделей кастомных видеокарт GeForce RTX 40 с разумными ценниками, из которых китайские потребители могут выбирать. Что касается линейки Founders Edition, то она недоступна большинству покупателей, учитывая огромные наценки. Тем не менее при таком ценообразовании спекулянты вскоре поймут, что они не смогут продать много таких карт. Как только первоначальный ажиотаж спадет, спекулянтам придется снизить цены, чтобы реализовать видеокарты.