Это стало результатом обновления кода в сборке Mesa v23.2

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Пользователи видеокарт Intel, работающих в системе ОС Linux, могут рассчитывать на значительный прирост производительности. В пятницу последнее обновление кода Mesa v23.2 принесло оптимизацию производительности в играх. Например, при использовании новейшей сборки на графической карте Intel Arc A770 в Linux Counter-Strike: Global Offensive работает на 11% быстрее.

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Инженер графических драйверов Intel с открытым исходным кодом для Linux Франсиско Херес рассказал о некоторых функциях повышения производительности, которые должны быть включены по умолчанию, но были случайно отключены ядром.

Ошибка в коде вызывала включение параметров «Включение слияния с частичной сжатой записью», «Включение слияния согласованной частичной записи» и «Включение частичной записи слияния между плитками», когда запрос выполнялся в бездействующей системе, что вызывало серьезное узкое место для производительности.

Это ошибка кода, снижающая производительность, затрагивает все видеокарты DG2 (Arc Alchemist) в Linux. Преимущества от обновления также ощутят будущие пользователи интегрированной графики Intel Meteor Lake.

Помимо упомянутого выше прироста производительности на 11% в классическом FPS CS:GO, Херес также отметил, что показатели fps в Shadow Of The Tomb Raider улучшатся примерно на 5,5%, а в AztecRuins-VK улучшается примерно на 6,5%.

Наконец, Херес прокомментировал новый код Mesa, помогающий сократить разрыв в производительности между Windows и Linux, отметив, что карты Intel Arc, вероятно, в будущем продемонстрируют еще больший прирост как в Linux, так и в Windows, указывая на оставшийся неиспользованный потенциал.

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Ожидается, что улучшения кода Mesa 23.2 появятся в стабильных дистрибутивах ОС Linux где-то в конце августа или сентябре.