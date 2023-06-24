Правда купить её за эту цену можно только в магазинах MicroCenter при личном посещении магазина

Один из крупнейших американских ритейлеров решил устроить аттракцион невиданной щедрости при покупке видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT. Теперь клиенты магазинов MicroCenter могут приобрести одну из самых мощных на сегодняшний день видеокарт AMD - Radeon RX 7900 XT по цене 699 долларов, что, без сомнения, является отличной ценой для этой карты на данный момент.

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Ранее на этой неделе RX 7900 XT на короткое время была доступна на Amazon по цене 719 долларов, но срок действия этого предложения уже истек. Новая акция от MicroCenter предлагает более щедрую скидку, но единственная проблема заключается в отсутствии возможности доставки. Таким образом воспользоваться предложением могут лишь живущие рядом с магазинами покупатели.

Следует отметить, что более низкая цена отображается только при помещении карты в корзину, поэтому сначала следует выбрать на сайте магазин и проверить цену при оформлении заказа. Цена распространяется на эталонные модели компании PowerColor и кастомные модели линейки Hellhound.

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В настоящее время ни один другой ритейлер не предлагает Radeon RX 7900 XT по такой вкусной цене, но она неуклонно снижается уже несколько недель. К сожалению, даже MicroCenter пока не предлагает подобную акцию для флагманской карты RX 7900 XTX, но, возможно, это всего лишь вопрос времени. Кроме того поскольку стоимость модели XT снижается ниже 700 долларов, грядущая RX 7800 XT почти наверняка будет стоить дешевле.