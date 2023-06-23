Предполагается, что это сделано для временной замены полноценных GPU Navi 32

Обновленная упаковка будет иметь размер 40x40 мм и включать один кристалл GDC и шесть MCD, два из которых не функционируют. Предполагается, что такой дизайн был разработан AMD, чтобы помочь партнерам подготовиться к запуску Navi 32. Компания уже несколько месяцев поставляет такие прототипы в качестве временной замены графического процессора партнерам, утверждает Moore’s Law is Dead.

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Таким образом компании могли бы разработать свою будущую серию видеокарт Radeon RX 7800 верхнего среднего уровня без фактического наличия графических процессоров Navi 32. Как известно, появление Navi 32 ожидалось позже. Такие слухи начали появляться еще в прошлом году, указывая на то, что Navi 32 может не появиться раньше, чем Navi 31 и Navi 33.

Таким образом Navi 31 превратился в Navi 32, изображенный выше, имеет шесть кристаллов MCD, но графический процессор может поддерживать только 256-битную шину памяти. Такая ширина шины позволяет использовать конфигурации памяти в 4, 8, 16 и 32 ГБ, и, как известно, некоторые компании, такие как ASRock, уже подтвердили, что грядущая видеокарта RX 7800 XT должна иметь 16 ГБ памяти.

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Поскольку AMD уже создала уменьшенную версию Navi 31, вполне возможно, что этот тип процессора будет использоваться, например, на материнских платах для ноутбуков. Технически ничто не должно мешать AMD использовать этот тип кристалла для еще более мощной серии Radeon RX 7900M, которая потенциально сможет конкурировать с графическим процессором для ноутбуков NVIDIA RTX 4080. Инсайдер утверждает, что такой дизайн уже находится в лабораториях.