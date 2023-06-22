ASUS уже подтвердила некоторые подробности о Zenfone 10, в том числе дату его выпуска 29 июня. Эван Бласс также поделился несколькими рендерами будущего флагмана, которые Роланд Квандт расширил изображениями устройства с разных сторон. Кроме того теперь известно, что ASUS Zenfone 10 получит пять цветовых вариантов, на один больше, чем у предшественника.
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Однако ASUS ранее не предлагала все варианты цветов для всех рынков, например, красная версия Zenfone 9 недоступна в Великобритании. Таким образом, ASUS может отказаться от некоторых цветовых вариантов, показанных ниже, для Zenfone 10. В любом случае грядущий Zenfone 10 сохранит 3,5 мм аудио разъем, в отличие от многих современных флагманов, за исключением разве что Sony Xperia 1 V. Кроме того ASUS оснастит новинку многофункциональной кнопкой ZenTouch, которая служит датчиком отпечатков пальцев, кнопкой питания и альтернативным методом прокрутки.
ASUS также слегка изменила дизайн смартфона, уменьшив количество логотипов на задней панели Zenfone 10. Кроме того новые изображения подтверждают, что у Zenfone 10 более тонкая нижняя рамка, чем у его предшественника. Однако все остальные рамки выглядят без изменений. Zenfone 10 будет стоить 749 долларов в варианте с 256 ГБ памяти. Также будет доступен вариант с 512 ГБ памяти, что увеличит его стоимость, как минимум на 50 долларов.