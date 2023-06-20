Компания Palit уже анонсировала свою видеокарту RTX 4060 Dual в прошлом месяце, то есть до того, как NVIDIA сдвинула дату выпуска на две недели. Напомню, что GeForce RTX 4060 появится на прилавках 29 июня, но похоже розничные продавцы не хотят ждать еще более недели.
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Первой картой в списке будет видеокарта Palit RTX 4060 Dual. Как следует из названия, она использует систему охлаждения с двумя вентиляторами, которая должна быть идентична той, что предлагается на RTX 4060 Ti. Стоит сказать, что обе модели были анонсированы одновременно, но Palit ещё не обновила свой веб-сайт подробностями о более доступном варианте. Единственное, что известно об этой карте, это код продукта, имеющий вид «NE64060019P1-1070D».
GalaxUS — первый магазин в Германии, в котором указанная модель предлагается по цене 339 евро. NVIDIA подтвердила, что MSRP для ЕС составляет 329 евро, поэтому видеокарта имеет стоимость на 10 евро выше. Такая наценка является нормальной для первых розничных моделей, и не известно является ли карта от Palit моделью с заводским разгоном. Это является определяющим фактором, так как от этого зависит попадает ли она в категорию MSRP или нет.
Напомню, что RTX 4060 будет оснащена графическим процессором AD107-300 с 3072 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 128-битной шине. Видеокарта будет иметь на 1280 ядер CUDA меньше, чем вариант RTX 4060 Ti, а скорость памяти будет снижена до 17 Гбит/с.