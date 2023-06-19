Стоимость новинки и срок её появления в продаже пока остаются загадкой

Прошло несколько недель с момента выпуска чипсета начального уровня AMD A620 для новой платформы AM5. До сих пор ни ASUS, MSI, ASRock, ни Biostar не выпустили материнскую плату в форм-факторе Mini-ITX с чипсетом A620. По сообщениям этих компаний, они поступят в продажу в период с июня по июль, и, похоже, скоро мы сможем впервые взглянуть на них.

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Чипсет AMD A620 является набором логики начального уровня, что означает отсутствие поддержки разгона процессоров и новейшего интерфейса PCIe Gen5. Базовые материнские платы с чипсетом AMD A620 также не поддерживают высокопроизводительные процессоры, но плата Mini-ITX от Gigabyte, похоже, может попасть в другую категорию.

Gigabyte UD A620I-AX — бюджетная материнская плата, рассчитанная на поддержку двух модулей памяти DDR5 и одного устройства с интерфейсом PCIe Gen4 x16. Плата имеет два порта SATA и требует для работы 24+8-контактных разъемов питания. Эта материнская плата оснащена встроенным портом WiFi-AX и Ethernet, который может быть версией 2,5 GbE. Также имеется один слот NVMe M.2 с радиатором.

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Ожидается, что вскоре компания представит эту материнскую плату. Цена может быть выше других аналогичных моделей, но она должна быть в пределах 100 долларов, что в настоящее время является самой высокой ценой для материнских плат Gigabyte с чипсетом A620.