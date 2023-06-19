Инсайдер @billbil_kun поделился ценами в Еврозоне на серию умных часов Galaxy Watch6 после нескольких громких утечек. Напомню, что Роланд Квандт опубликовал официальные изображения Galaxy Watch6 и Galaxy Watch6 Classic, за которыми последовало несколько рекламных изображений Эвана Бласса.
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По словам @billbil_kun, стоимость часов серии Galaxy Watch6 будет начинаться с 319,99 евро, что на 20 евро больше, чем текущие Galaxy Watch5 и на 50 евро больше, чем серия Galaxy Watch4. Сообщается, что Samsung предложит 40-мм версию Galaxy Watch6 в кремовом и графитовом вариантах, но пока появилась только первая. Тем не менее Роланд Квандт уже поделился полным набором цветов Galaxy Watch6 44 мм, которые описаны как Graphite и Silver.
В свою очередь Galaxy Watch6 Classic будут стоить на 50 евро меньше, чем Galaxy Watch5 Pro, даже для его более крупного 47-миллиметрового варианта. Стоит отметить, что Galaxy Watch6 Classic будут на 30–70 евро дороже, чем его прямой предшественник. В настоящее время ожидается, что Samsung представит серию Galaxy Watch6 ближе к концу июля на мероприятии Galaxy Unpacked. Часы Galaxy Watch6 должны дебютировать во всем мире вместе со смартфонами Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold5 и планшетом Galaxy Tab S9. Стоимость моделей серии Galaxy Watch6 выглядит следующим образом:
Galaxy Watch6 40 mm (Cream/Graphite):
- Bluetooth - €319.99;
- LTE - €369.99.
Galaxy Watch6 44 mm (Graphite/Silver):
- Bluetooth - €349.99;
- LTE - €399.99.
Galaxy Watch6 Classic 43 mm (Black/Silver):
- Bluetooth - €419.99;
- LTE - €469.99.
Galaxy Watch6 Classic 47 mm (Black/Silver):
- Bluetooth - €449.99;
- LTE - €499.99.