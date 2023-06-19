Компания Inno3D объявила, что система сокрытия кабеля питания Stealth Cable Management появится во множестве её графических карт на архитектуре Ada Lovelace. Будущие модели GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition будут использовать 8-контактный разъем питания утопленный в центре задней части карты.
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Inno3D отметила, что подобные кабели и разъемы были своего рода трендом на недавней выставке Computex, и считает, что в будущем они станут важной частью дизайна компьютерных компонентов. Компания провела ряд изысканий и отметила ряд ключевых преимуществ ее уникального подхода:
- улучшенное управление кабелями;
- опрятный внешний вид для лучшей эстетики;
- более плавным изгибам силовых кабелей;
- оптимизированный воздушный поток корпуса;
- белые карты комплектуются белыми силовыми кабелями;
- укладка кабелей Inno3D GPU Stealth.
Стоит отметить, что это не уникальное новшество от Inno3D, например, Gigabyte в карте RTX 4090 WindForce v2 на прошлой неделе также представила утопленный разъем для кабеля в качестве усовершенствования по сравнению с предыдущей моделью.
В своем пресс-релизе о графических картах с улучшенным управлением кабелями компания Inno3D намекает, что эта функция сначала появится на белых видеокартах. В нем особо отмечается, что графические процессоры GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce 4060 будут поставляться в комплекте с белыми кабелями питания, которые идеально дополняют общую белую тему карты. На данный момент нет упоминаний или изображений черных моделей с утопленной конструкцией кабеля питания.
Подключение разъема питания на новых моделях будет не таким простым, как многие привыкли. Inno3D говорит, что одну половину задней панели можно поднять, чтобы вставить 8-контактный разъем питания PCIe. Можно предположить, что затем она завинчивается, и разъем становится невидимым.
Пока нет информации, когда новые графические карты Inno3D с утопленным разъемом для кабеля питания появятся на прилавках магазинов и будут ли они стоить дороже по сравнению с существующими моделями. Inno3D сообщает, что в зависимости от популярности данного дизайна в моделях среднего класса и может в конечном итоге применить такой дизайн к большему количеству графических карт.