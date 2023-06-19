Судя по всему данная тенденция становится всё популярнее, так как компания Inno3D уже далеко не первая, собирающаяся выпускать подобные модели

Компания Inno3D объявила, что система сокрытия кабеля питания Stealth Cable Management появится во множестве её графических карт на архитектуре Ada Lovelace. Будущие модели GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition будут использовать 8-контактный разъем питания утопленный в центре задней части карты.

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Inno3D отметила, что подобные кабели и разъемы были своего рода трендом на недавней выставке Computex, и считает, что в будущем они станут важной частью дизайна компьютерных компонентов. Компания провела ряд изысканий и отметила ряд ключевых преимуществ ее уникального подхода:

- улучшенное управление кабелями;

- опрятный внешний вид для лучшей эстетики;

- более плавным изгибам силовых кабелей;

- оптимизированный воздушный поток корпуса;

- белые карты комплектуются белыми силовыми кабелями;

- укладка кабелей Inno3D GPU Stealth.

Стоит отметить, что это не уникальное новшество от Inno3D, например, Gigabyte в карте RTX 4090 WindForce v2 на прошлой неделе также представила утопленный разъем для кабеля в качестве усовершенствования по сравнению с предыдущей моделью.

В своем пресс-релизе о графических картах с улучшенным управлением кабелями компания Inno3D намекает, что эта функция сначала появится на белых видеокартах. В нем особо отмечается, что графические процессоры GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce 4060 будут поставляться в комплекте с белыми кабелями питания, которые идеально дополняют общую белую тему карты. На данный момент нет упоминаний или изображений черных моделей с утопленной конструкцией кабеля питания.

Подключение разъема питания на новых моделях будет не таким простым, как многие привыкли. Inno3D говорит, что одну половину задней панели можно поднять, чтобы вставить 8-контактный разъем питания PCIe. Можно предположить, что затем она завинчивается, и разъем становится невидимым.

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Пока нет информации, когда новые графические карты Inno3D с утопленным разъемом для кабеля питания появятся на прилавках магазинов и будут ли они стоить дороже по сравнению с существующими моделями. Inno3D сообщает, что в зависимости от популярности данного дизайна в моделях среднего класса и может в конечном итоге применить такой дизайн к большему количеству графических карт.