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NVIDIA официально подтвердила выход GeForce RTX 4060 29 июня
Ранее информация об этом попала в сеть благодаря утечке данных о снятии эмбарго с видеокарт серии RTX 4060
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 Те, кто с нетерпением ждет возможности обновления своей видеокарты на модель GeForce RTX 4060 с 8 гигабайтами памяти, могут вздохнуть полной грудью, так как ждать осталось совсем немного. Новинка от Nvidia появится в продаже уже 29 июня. Это официально является новой датой выпуска видеокарты начального уровня. Таким образом NVIDIA изменила дату выпуска, первоначально планировавшегося на июль.

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 Напомню, что два дня назад в сети появилась таблица с датами эмбарго на новые видеокарты NVIDIA, где упоминалась эта дата. Теперь NVIDIA официально подтвердила на своей странице в Twitter*, что выход RTX 4060 состоится 29 июня. Согласно этой же таблице, первые обзоры будут опубликованы на день раньше, 28 июня, но касаться это будет только карт с рекомендованной ценой(MSRP) от партнеров компании. Важно отметить, что для этой карты не планируется выпуск эталонной модели Founders Edition. Обзоры карт с более высокой ценой станут доступны в день выхода новинки в продажу.

 Напомню, что видеокарта RTX 4060 оснащена самым маленьким графическим процессором линейки Ada Lovelace под названием AD107-400 с 3072 ядрами CUDA. Так же, как и RTX 4060 Ti, эта модель оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битном интерфейсе, но память имеет уменьшенную до 17 Гбит/с скорость по сравнению с 18 Гбит/с на RTX 4060 Ti.

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 NVIDIA установила цену на GeForce RTX 4060 на уровне $299 и €329, что на данный момент делает её самой дешевой картой RTX 40 для настольных ПК, но, очевидно, что это не та цена, на которую рассчитывали геймеры. Если говорить о модели RTX 4060 Ti 16 ГБ, то Nvidia ничего не сообщает о ней, а это означает, что ее запуск все еще запланирован на следующий месяц.

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