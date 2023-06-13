Выход новой технологии должен состояться ориентировочно в 2027 году

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Сегодня PCI-SIG опубликовала версию 0.3 спецификации PCI Express 7.0, отметив значительное достижение новой технологии, которая увеличит скорость передачи данных по интерфейсу PCIe до 128 ГТ/с. Этот предварительный релиз указывает на то, что члены организации согласовали ключевые функции и архитектуру будущей технологии.

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PCIe 7.0 со скоростью передачи данных до 128 ГТ/с существенно улучшает значение 64 ГТ/с в PCIe 6.0 и 32 ГТ/с в PCIe 5.0. Это означает, что 16-канальное (x16) соединение может поддерживать двунаправленную полосу пропускания 512 ГБ/с без учета дополнительных затрат на кодирование. Чтобы увеличить скорость передачи данных и пропускную способность, интерфейс PCIe Gen7 использует амплитудно-импульсную модуляцию с четырехуровневой сигнализацией (PAM4), кодирование в режиме 1b/1b и прямое исправление ошибок (FEC).

PCI-SIG имеет очень точный график разработки спецификации, состоящий из нескольких контрольных точек. Версии 0.3 обычно не хватает конкретики, но она дает обзор намеченных целей и способов их достижения. Что касается PCIe 7.0, основные цели включают скорость передачи данных 128 ГТ/с и физические решения, которые обеспечат надежную и энергоэффективную передачу данных на этой скорости.

Хотя известно, что технология будет опираться на PAM4, режим flit и FEC, особенности реализации PCIe Gen7 выглядят особенно интересными. Переход на PCIe 7.0, как и предыдущие переходы на PCIe 4.0 и 5.0, потребует более коротких путей PCIe из-за увеличения скорости передачи сигналов. Это уменьшит допустимое расстояние между корневыми и конечными устройствами, такими как процессоры и карты расширения (графические карты, твердотельные накопители, сетевые карты). Также известно, что внедрение PCIe Gen5 требует более толстых печатных плат и более качественных материалов, а это означает более высокие затраты.

Следует отметить, что сама PCI-SIG четко заявляет, что разрабатывает PCIe 7.0 для поддержки таких требовательных к пропускной способности приложений, как 800G Ethernet, AI/ML, облачные и квантовые вычисления, центры обработки данных, HPC, периферийные, аэрокосмические и военные системы.

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«Технология PCI Express лидирует в отрасли в качестве основного интерфейса ввода-вывода, и ее можно найти везде, от автомобилей до серверов центров обработки данных. По мере увеличения скорости архитектуры PCIe мы будем продолжать расширять наши традиционные вертикали, одновременно расширяя новые, чтобы удовлетворить спрос на соединения с высокой пропускной способностью и малой задержкой», — сказал президент PCI-SIG Эл Янес.