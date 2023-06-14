Такая цена стала доступна на видеокарту ASRock RX 6600 Challenger для жителей США на Newegg

Видеокарта ASRock RX 6600 Challenger с сегодняшнего дня стала доступна по цене 199,99 долларов с дополнительным промо-кодом, снижающим цену ещё на 20 долларов. Такая возможность теперь появилась у клиентов Newegg. На данный момент это самая низкая цена для видеокарт Radeon RX 6600, но важным фактом является то, что такую цену можно получить только в Соединенных Штатах.

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В Европе та же модель подешевела с 219 до 209 евро только за последнюю неделю и до 30 евро за две недели. Это стало результатом выхода модели RX 7600 нового поколения по цене 269 долларов.

Можно также предположить, что движение цен на модели RX 6600 также вызвано выпуском NVIDIA своей серии RTX 4060Ti, хотя эти карты сейчас в два раза дороже. Кроме того компания собирается представить модель RTX 4060 уже через две недели 29 июня по цене 299 долларов. Нельзя также игнорировать влияние третьего игрока в лице Intel и её видеокарты Arc A750 за 239 долларов. Intel и её партнеры за последние пару недель серьезно подтолкнули сегмент среднего уровня к новым минимальным значениям.

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Напомню, что видеокарта AMD Radeon RX 6600 оснащена урезанным графическим процессором Navi 23 с 1792 ядрами. Карта также имеет 8 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 128-битном интерфейсе. Кроме того эта бюджетная модель имеет относительно низкое энергопотребление в 132 Вт. Минусом модели является интерфейс PCIe Gen4 ограниченный всего 8 линиями, что является узким местом для производительности на старых платформах с интерфейсом PCIe Gen3.