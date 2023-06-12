Об этом свидетельствует утечка таблицы со снятием эмбарго на видеокарты серии RTX 4060

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В сети появилась полная информация об эмбарго на видеокарты GeForce RTX 4060, опубликованная MEGAsizeGPU. Портал Videocardz.com подтверждает, что это настоящий документ, который также находится в его распоряжении. Согласно таблице, запуск RTX 4060 запланирован на 29 июня, то есть раньше, чем изначально сообщила NVIDIA.

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Новые модели начали поставляться партнерам уже сегодня, 12 июня. Часть данных об эмбарго замазана, вероятно, для защиты источника информации, однако полный список этапов снятия эмбарго выглядит следующим образом:

12 июня: эмбарго на отправку партнерам;

21 июня:отправка прессе и обзорщикам;

28 июня: обзоры моделей с MSRP;

29 июня: обзоры моделей без рекомендованной розничной цены и запуск в продажу.

Стоит отметить, что документ подтверждает очередное разделение на обзоры карт с рекомендованной ценой и карты без MSRP. Можно ожидать, что такой график обзоров сохранится и в будущем.

Интересно, что у модели GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая также указана в этом документе, пока нет даты выпуска, но выход карты все же запланирован на июль.

Видеокарта RTX 4060 оснащена графическим процессором AD107-300 с 3072 ядрами CUDA в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битного интерфейса. Карта также будет иметь более медленные модули памяти со скоростью 17 Гбит/с по сравнению с картами RTX 4060 Ti, память которой работает на скорости 18 Гбит/с. Новый графический ускоритель от NVIDIA присоединится к линейке настольных моделей и также будет самым медленным на данный момент.

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По информации NVIDIA, GeForce RTX 4060 будет стоить 299 долларов и 329 евро в зависимости от региона.