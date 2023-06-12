В сети появилась полная информация об эмбарго на видеокарты GeForce RTX 4060, опубликованная MEGAsizeGPU. Портал Videocardz.com подтверждает, что это настоящий документ, который также находится в его распоряжении. Согласно таблице, запуск RTX 4060 запланирован на 29 июня, то есть раньше, чем изначально сообщила NVIDIA.
реклама
Новые модели начали поставляться партнерам уже сегодня, 12 июня. Часть данных об эмбарго замазана, вероятно, для защиты источника информации, однако полный список этапов снятия эмбарго выглядит следующим образом:
12 июня: эмбарго на отправку партнерам;
21 июня:отправка прессе и обзорщикам;
28 июня: обзоры моделей с MSRP;
29 июня: обзоры моделей без рекомендованной розничной цены и запуск в продажу.
Стоит отметить, что документ подтверждает очередное разделение на обзоры карт с рекомендованной ценой и карты без MSRP. Можно ожидать, что такой график обзоров сохранится и в будущем.
Интересно, что у модели GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая также указана в этом документе, пока нет даты выпуска, но выход карты все же запланирован на июль.
Видеокарта RTX 4060 оснащена графическим процессором AD107-300 с 3072 ядрами CUDA в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6 и 128-битного интерфейса. Карта также будет иметь более медленные модули памяти со скоростью 17 Гбит/с по сравнению с картами RTX 4060 Ti, память которой работает на скорости 18 Гбит/с. Новый графический ускоритель от NVIDIA присоединится к линейке настольных моделей и также будет самым медленным на данный момент.
По информации NVIDIA, GeForce RTX 4060 будет стоить 299 долларов и 329 евро в зависимости от региона.