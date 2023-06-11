Sony недавно представила на мировом рынке смартфон Xperia 1 V, который стал преемником флагмана Xperia 1 IV. Это новое устройство демонстрирует новейшие датчики Exmor T для расширения возможностей камер. Кроме того, похоже, что Sony также готовится к выпуску ожидаемого преемника Xperia Pro-I, который, как ожидается, будет называться Xperia Pro-I II.
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Недавно Sumahodigest опубликовал рендеры долгожданного Sony Xperia Pro-I II. Появившиеся изображения показывают наличие двух крупных камер, вызывающих предположения о том, что устройство может быть оснащено двумя датчиками размером в 1 дюйм. Его предшественник имел только один такой датчик в основной камере.
Также ходят слухи, что Sony планирует выпустить будущий смартфон, оснащенный «двухслойным транзисторным пиксельным датчиком», который превзойдет по размеру и без того впечатляющий датчик 1,0-дюймового типа. Это та же самая технология, которую Sony недавно представила на смартфоне Xperia 1 V, назвав ее многослойным датчиком Exmor T.
Sony применила уникальный подход, разделив фотодиод и транзистор, поместив их на отдельные слои, которые сложены вместе. Этот инновационный дизайн позволяет независимо настраивать размер каждого компонента, что приводит к существенному улучшению захвата света и снижению уровня шума. Sony утверждает, что новый датчик камеры может обеспечить вдвое большую производительность в условиях низкой освещенности по сравнению с предшественником.