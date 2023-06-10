Кроме того старшая модель будет оснащаться обновленным сверхширокоугольным объективом разрешением 64 МП

Google в ближайшее время не планирует запуск смартфонов серии Pixel 8, но подробности о линейке уже начинают появляться. Из того, что известно на данный момент, Pixel 8 Pro станет существенным обновлением по сравнению с предшественником благодаря датчику температуры, интеллектуальному процессору и усовершенствованному дизайну. Теперь в список утечек также можно добавить информацию о новых датчиках камер, поскольку в новом сообщении утверждается, что устройство получит новый основной датчик ISOCELL GN2 вместе с 64-мегапиксельным телеобъективом. Обычная модель также получит новый основной датчик.

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Разработчик Kamila Wojciechowska в сообщении для Android Authority, говорит, что серия Pixel 8 получает значительное обновление в части камеры. Согласно отчету, и Pixel 8, и Pixel 8 Pro получат Samsung ISOCELL GN2 в качестве сенсора основной камеры. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущим датчиком GN1.

Включение нового основного датчика позволяет захватывать примерно на 35% больше света по сравнению с его предшественником. Это усовершенствование позволит получать более яркие изображения при слабом освещении и более короткие выдержки, что в конечном итоге снижает размытость изображения при движении. Новый датчик также поддерживает захват видео в формате 8K/30fps.

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Также есть сообщения, что Pixel 8 Pro получит «более удобный» сверхширокоугольный сенсор. Текущий Pixel 7 Pro оснащен старым 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX386 на сверхширокоугольном объективе, но будущий флагман может использовать новый 64-мегапиксельный датчик Sony IMX787. Он имеет гораздо больший размер и должен улучшить возможности съемки устройства. Однако тот же датчик Sony IMX386 будет использоваться на обычном Pixel 8.