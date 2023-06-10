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Печатные платы Gigabyte RTX 30 и RTX 40 подвержены повреждению в области разъема PCIe
Однако компания Gigabyte отвергает претензии и считает это не гарантийным случаем
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 Проблема была впервые поднята Луи Россманном, известной личностью, выступающей за права потребителей. У него долгая история борьбы с компаниями, которые рассматривают ремонт нелицензионной продукции как проблему для своего бизнеса.

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 Судя по всему, у многих пользователей была проблема с физическим повреждением видеокарт Gigabyte. Все примеры указывают на конструктивный недостаток, вызывающий трещину в одной и той же области рядом с интерфейсом PCI. Как только печатная плата выходит из строя, линии PCIe разрушаются, поэтому графический процессор больше не может передавать данные, что делает видеокарту неработоспособной.

 На изображении выше показаны наклейки с красными стрелками, наклеенные Gigabyte после требования RMA. Гарантия не распространяется на такие физические повреждения, поэтому у пользователей остаются сломанные карты, которые не подлежат ремонту. Луис показал, что многие такие карты Gigabyte с наклейками в настоящее время выставлены на продажу на eBay. Поскольку компания отказывается решать этот вопрос, геймеры пытаются вернуть часть средств, перепродавая поврежденные карты.

 Хорошая новость заключается в том, что проблему можно решить, так как это не является необратимым повреждением графического процессора, памяти или компонентов VRM. Ремонт дорожек печатной платы — обычное дело в электронике, но это не отменяет того факта, что проблемы затрагивают конкретно одну марку.

 Другие пользователи YouTube, такие как JayzTwoCents, привлекли к этой проблеме более широкое внимание. Сообщество ремонтников представило пошаговое руководство по ремонту таких видеокарт, но настоятельно рекомендуется доверить такой ремонт профессионалам с соответствующим оборудованием и опытом.

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#видеокарты #gigabyte #rtx 40 #видеокарты nvidia #rtx 30
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