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Готовится снижение цен на старшие платы серии GeForce RTX 4000
Теперь GeForce RTX 4080 будет на 140 долларов дешевле
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 В отчете BoardChannels, сайта, который делится информацией от инсайдеров, близких к партнерам NVIDIA и AMD, говорится, что компания GALAX готовится снизить стоимость некоторых карт серии GeForce RTX на сумму до 1000 юаней.

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 Согласно отчету, GeForce RTX 4080 теперь будет дешевле на 1000 юаней, что равняется 140 долларам, а RTX 3060 теперь должна стоить на 250 юаней меньше. В сообщении также указывается, что RTX 4070 получит небольшую скидку от 150 до 200 юаней (28 долларов). Также утверждается, что цена настольной карты GeForce RTX 3050 начального уровня уже была скорректирована в конце прошлого месяца на 140 юаней.

 GALAX, вероятно, просто корректирует цены до уровня других поставщиков. RTX 4080 появилась в продаже по цене 9499 юаней в 2022 году, но в прошлом месяце ее уже можно было купить всего за 7399 юаней. В настоящее время самая низкая цена на JD составляет около 8249 юаней после скачка цен пару недель назад.

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 Геймерам, вероятно, придется подождать несколько недель, прежде чем произойдет изменение розничной рыночной цены, потому что эти изменения в настоящее время реализуются на уровне поставщиков.

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