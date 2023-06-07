Карта имеет собственный дизайн и будет доступна только на территории Китая

На прошлой неделе ASUS анонсировала полностью индивидуальный дизайн видеокарты с тремя осевыми вентиляторами. Эта видеокарта называется Atlas Shark и является частью серии «Megalodon», которая уже несколько лет применяется в линейке GeForce RTX. Сразу следует отметить, что графические ускорители Atlas Shark появятся только на китайском рынке, поэтому зарубежным покупателям следует рассмотреть покупку других вариантов, либо попытаться приобрести новинку у китайских продавцов.

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Последний графический ускоритель Atlas Shark относится к линейке NVIDIA GeForce RTX 4070 с урезанным графическим процессором AD104, 5888 ядрами CUDA и 12 ГБ видеопамяти. Эта карта имеет заводской разгон до 2520 МГц. Кроме того игроки могут получить более высокие тактовые частоты с помощью программного обеспечения GPU Tweak со встроенным режимом разгона на частоте 2550 МГц.

Карта оснащена усиленной задней панелью с полным покрытием, под которой находится переключатель BIOS для режимов Performance и Quiet. К сожалению, компания не объясняет различия между двумя режимами, но можно предположить, что последний предлагает эталонные частоты NVIDIA и менее агрессивный профиль работы вентилятора.

Как и большинство карт RTX 4070, новинка от ASUS оснащается стандартным 8-контактным разъемом питания и конфигурацией панели вывода изображения на дисплей: 3x DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1. Карта имеет длину 31 см и толщину в 2,5 слота.

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Графический ускоритель ASUS RTX 4070 Atlas Shark еще не поступил в продажу ни в одном розничном магазине, поэтому цена еще не известна. Предшественник под названием RTX 3070 Atlas Shark в настоящее время продается по цене 3299 юаней (около 464 доллара).