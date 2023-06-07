В отличие от многих современных AAA-релизов, путь игры Diablo IV прошел относительно гладко, если не считать нескольких нюансов. Поэтому производители видеокарт не могли обойти её стороной. Blizzard в сотрудничестве с Nvidia решила отпраздновать долгожданный релиз ARPG, раздав две видеокарты GeForce RTX 4080 в стиле Diablo IV стоимостью 1389 долларов.
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В отличие от последней раздачи, когда геймерам приходилось скитаться по игровым локациям Cyberpunk 2077, чтобы получить шанс выиграть собственную GeForce RTX 4090, требования для участия в этом розыгрыше относительно просты. Все, что нужно сделать, это подписаться на Nvidia GeForce на их социальной платформе и, например, на сообщение о раздаче GeForce RTX 4080 оставить свой комментарий.
К сожалению, получить шанс на бесплатную флагманскую карту Nvidia есть лишь у жителей нескольких европейских стран, США, Южной Кореи, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Перу. Более подробную информацию о регионах и другие нюансы можно найти на официальной странице правил Nvidia. Заявки на участие в розыгрыше действительны до 20 июня, а победитель будет объявлен 31 июля на сайте конкурсов Nvidia.