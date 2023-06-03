Пока в линейку ввходят две карты: RTX 4060 Ti и RTX 4070

Как следует из названия, следует ожидать графические карты на кошачью тематику. Дизайн выдержан в бежево-желтой цветовой гамме. На видеокарте можно видеть только одного кота на фанатской наклейке и маленькие кошачьи лапы в различных местах, как будто оставленные грязными кошачьими лапами.

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У Colorfire есть настоящая предыстория появления графических ускорителей линейки MEOW, повествующая о космических котах, которые создали внеземную цивилизацию и в конечном итоге вернулись на Землю как разумный вид.

Сегодня компания представила две видеокарты, включающие модели RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Эти карты уже появились на китайских электронных платформах по цене 4799 юаней и 3199 юаней, но клиенты могут использовать купоны, чтобы снизить цену до 4499 юаней и 3049 юаней соответственно.

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Стоит отметить, что оба графических ускорителя используют эталонные частоты, и эти карты оснащены стандартным 8-контактным разъемом питания. Каждая карта имеет по три вентилятора размером 90, 80 и 90 мм. Кулер имеет длину 33,1 см и имеет один логотип с подсветкой RGB сбоку.