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В серии Nvidia RTX 5000 ожидается огромный прирост производительности
Есть опасение, что видеокарты поколения RTX 40 будут не очень популярными, так как предлагают рост производительности несопоставимый с ростом их стоимости
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 Можно сказать, что серия видеокарт RTX 4000 от Nvidia была одним из самых разочаровывающих семейств карт, когда-либо созданных Nvidia. Но сможет ли её преемник - линейка RTX 5000, исправить ситуацию?

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 Выход RTX 4080 12 ГБ, разочаровывающая RTX 4060 Ti и цены, которые не совсем соответствуют росту производительности между поколениями, заставляют пользователей задуматься о целесообразности замены своих ускорителей на видеокарты Nvidia нового поколения.

 Во время выступления Дженсена Хуанга на Computex на этой неделе генеральный директор упомянул архитектуру Hopper Next. Nvidia ранее запустила архитектуру Hopper для центров обработки данных, предприятий и использования ИИ. Ходят слухи, что Hopper Next может использоваться и в игровых картах.

 Канал YouTube RedGamingTech сообщает, что Hopper Next — это Blackwell, кодовое название следующей линейки игровых графических процессоров Nvidia. Ходят слухи, что Hopper Next будет использоваться в различных сегментах продуктов, включая графические процессоры GeForce серии RTX 5000 и модели высокопроизводительных вычислений (HPC) для ИИ и других корпоративных целей.

 Предполагается, что Blackwell предложит значительный прирост производительности по сравнению с Ada Lovelace. Blackwell сможет предложить двукратное улучшение производительности, а трассировка лучей, вероятно, будет самым важным элементом для Nvidia.

 Ожидается, что серия RTX 5000 будет производиться по 3-нм технологическому процессу TSMC, хотя Хуанг подтвердил, что он может использовать мощности Intel для будущего производства чипов. Генеральный директор Nvidia сказал, что ранние результаты испытаний чипа Nvidia производства Intel, основанного на технологическом процессе следующего поколения, дали хорошие результаты.

 Одним из интересных аспектов RTX 5000 является то, сколько видеопамяти Nvidia включит в свои карты следующего поколения. Современные видеоигры требуют все больше и больше памяти, и многие карты RTX 4000 подвергались критике за недостаточное количество видеопамяти, поэтому, возможно, компания не будет выпускать карты с объемом памяти 8 ГБ в среднем сегменте. Также хотелось бы надеяться, что Nvidia пересмотрит свою ценовую политику, хотя этих надежд всё меньше с каждым новым поколением видеокарт.

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 Дата выпуска RTX 5000 пока остается неизвестной, но, возможно, Nvidia захочет избавиться от видеокарт Ada Lovelace как можно быстрее, если они будут не очень популярными на рынке, о чем свидетельствует, например, спрос на RTX 4060 Ti, вышедшую около недели назад.

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