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Adata продемонстрировала на Computex SSD с огромной системой жидкостного охлаждения
Твердотельный ускоритель имеет гигантские для такого типа устройств размеры, но позволяет достигать скорости чтения до 14 ГБ/с
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 Твердотельные накопители с интерфейсами PCIe 5.0 могут похвастаться невероятной скоростью чтения/записи, но они имеют один существенный недостаток - высокое тепловыделение. Именно поэтому производители устанавливают на них массивные радиаторы. Компания Adata решила пойти ещё дальше и на Computex показала свой новый твердотельный накопитель обеспечивающий высочайшую скорость передачи данных благодаря жидкостному охлаждению.

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 Итак, компания Adata представила на выставке Computex твердотельный накопитель NeonStorm NVMe с жидкостным кулером. Система водяного охлаждения, которая затмевает по размеру накопитель, помогает ему поддерживать скорость последовательного чтения и записи до 14 ГБ/с и 12 ГБ/с соответственно, что впечатляет даже по сравнению с другими быстрыми твердотельными накопителями PCIe 5.0.

 Прозрачный корпус заполнен охлаждающей жидкостью. Трубка из алюминиевого сплава внутри эффективно передает тепло, а два вентилятора с обеих сторон помогают рассеивать тепло. Adata утверждает, что её система охлаждения превосходит традиционные радиаторы SSD на 20 процентов.

 Чтобы достичь производительности корпоративного уровня, невероятной скорости чтения/записи NeonStorm использует контроллер SM2508. Он имеет скорость до двух миллионов операций ввода-вывода в секунду и будет доступен с емкостью до 8 ТБ, когда будет запущен в конце года.

 Однако Adata не первая, кто поставил гигантский радиатор на SSD NVMe. Диск Gigabyte Aorus PCIe 5.0 оснащен пассивным кулером, который также затмевает сам диск. Однако он обеспечивает только скорости последовательного чтения 10 ГБ/с и последовательной записи 9,5 ГБ/с.

 Несмотря на сложность встраивания SSD с радиаторами в системный блок, тесты показали, насколько они необходимы для поддержания максимальной производительности. Например, без охлаждения скорость последовательного чтения диска Crucial T700 снижается с 12,3 ГБ/с до 101 МБ/с.

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 Вместе с NeonStorm на Computex компания представила ещё два накопителя. Legend 970 с контроллером Phison серии E26 обеспечивающий скорость 10 ГБ/с, который будет поставляться в вариантах на 1 ТБ или 2 ТБ. Его радиатор имеет стандартный размер, но все же уникален наличием вентилятора. Массовое производство начинается в конце июня. Внешний твердотельный накопитель SE920 компании обеспечивает скорость чтения/записи 3,8/3,2 ГБ/с через порт USB4. Как и Legend 970, он также оснащен небольшим вентилятором.

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#ssd #твердотельные накопители #adata
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