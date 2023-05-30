Пока это только концепт, и он требует для работы соответствующей материнской платы

Разъем питания 12VHPWR, присутствующий на графических картах серии RTX 40, был, мягко говоря, спорным. Сообщения о возможности плавления разъемов, говорят о том, что реализация 12VHPWR далека от совершенства. Судя по новому сообщению Wccftech, возможно скоро не придется использовать разъемы 12VHPWR или традиционные 8-контактные разъемы в будущих графических картах ASUS.

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Согласно Wccftech, ASUS может выпустить новую линейку карт RTX 40, в которых не будут использоваться кабели питания. Вместо этого платы будут использовать проприетарный интерфейс для передачи питания прямо с материнской платы на графический ускоритель. Компания продемонстрировала Wccftech концептуальную плату RTX 4070 с тремя вентиляторами толщиной 2,3 слота. Согласно публикации, карта не подпадает ни под одну из установленных линеек графических процессоров ASUS. Вместо этого она имеет название «Megalodon» на задней панели. ASUS заявила, что термин «Megalodon» не является окончательным, поэтому можно увидеть запуск графического ускорителя под другим именем, когда он выйдет на рынок.

Запатентованный способ питания на концепте RTX 4070 расположен рядом с разъемами PCIe Gen 4.0 x16 и рассчитан на мощность до 600 Вт. Таким образом, нового разъема достаточно даже для самых энергоемких карт, как RTX 4090 с TDP 450 Вт.

Конечно, в настоящее время на рынке нет материнских плат, поддерживающих новый интерфейс питания ASUS. Но компания показала игровую материнскую плату ASUS Z790 TUF с новым слотом «GC_HPWR» для фирменного разъема питания графического процессора. ASUS упомянула, что название «GC_HPWR» является временным, и новый порт будет иметь официальное имя при выпуске. Интересно, что на плате были все элементы, связанные с питанием, включая три 8-контактных разъема и один разъем 12VHPWR на задней панели. Таким образом, кабели от блока питания подключаются к этим разъемам, а карта получает питание от порта «GC_HPWR».

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Хотя нет официальной информации о цене и дате выпуска материнской платы и графической карты, портал Wccftech сообщает, что плата будет доступна в конце этого года. Можно с уверенностью сказать, что материнская плата и графический ускоритель будут дороже, чем текущие предложения, из-за дополнительных производственных затрат, связанных с новыми конструктивными решениями.