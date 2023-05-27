Стоит ожидать появления очередной модели в линейке GeForce RTX 4090, вероятно, что с водяной системой охлаждения

Компания ASUS готовит новый графический ускоритель GeForce серии ROG. Согласно официальной учетной записи ASUS ROG Gaming в социальных сетях, скоро появится новая видеокарта GeForce RTX 40, которая станет самым мощным и быстрым графическим решением, созданным на данный момент. Тизер намекает на уникальный внешний вид и производительность, которые зададут тон новому игровому графическому ускорителю ROG. Однако тизер не сообщает какая именно модель готовится к выходу.

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ASUS давно не выпускала видеокарту ROG Matrix, и столько же времени не было обновлений в линейке ROG Poseidon. В то время это были флагманские графические карты ASUS. Флагманский уровень ASUS теперь перешел к серии ROG STRIX, как с точки зрения производительности, так и с точки зрения цены. Поэтому очень интересно посмотреть, что ASUS может приготовить на этот раз.

На тизерном изображении не видно никаких подробностей о дизайне и системе охлаждения карты. Тем не менее это либо жидкостное охлаждение AIO, либо новый дизайн со скрытыми вентиляторами.

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Учитывая, что NVIDIA пока не объявляла о новых моделях в серии графических карт RTX 40, новинка будет основываться на уже существующей модели, возможно, GeForce RTX 4090. Согласно сообщению ASUS, видеокарта будет представлена 30 мая в 9:30 по тайбэйскому времени.